Ювілей на батьківщині

Народний художник України, академік, голова одеської спілки НСХУ Анатолій Горбенко своє 80-річчя відзначив у місті, де народився. З цієї нагоди в Музеї мистецтв була відкрита персональна виставка митця «Квіти і море».
Анатолій Олександрович, починаючи з 2004 року, відзначає свої ювілейні дати і на рідній Кіровоградщині. Під час урочистого відкриття персональної виставки Анатолія Горбенка привітали представники творчої спільноти Кіровоградщини, депутати, працівники музею, поціновувачі творчості видатного земляка.
– Це дуже значима подія для мого життя, для моєї творчості. Такі зустрічі дуже плідні. Вони надихають, спонукають до праці, – зауважив Анатолій Горбенко. – Я буду радий, якщо відвідувачам виставки мої твори підніматимуть настрій. В такий складний час маємо підтримувати одне одного і допомагати.
До речі, завдяки триптиху «Моя Кіровоградщина» Анатолій Горбенко став членом Міжнародної асоціації художників. Кожен може долучитися до привітань ювіляру, завітавши на його виставку.
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