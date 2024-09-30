Ювілей на батьківщині

Народний художник України, академік, голова одеської спілки НСХУ Анатолій Горбенко своє 80-річчя відзначив у місті, де народився. З цієї нагоди в Музеї мистецтв була відкрита персональна виставка митця «Квіти і море».

Анатолій Олександрович, починаючи з 2004 року, відзначає свої ювілейні дати і на рідній Кіровоградщині. Під час урочистого відкриття персональної виставки Анатолія Горбенка привітали представники творчої спільноти Кіровоградщини, депутати, працівники музею, поціновувачі творчості видатного земляка.

– Це дуже значима подія для мого життя, для моєї творчості. Такі зустрічі дуже плідні. Вони надихають, спонукають до праці, – зауважив Анатолій Горбенко. – Я буду радий, якщо відвідувачам виставки мої твори підніматимуть настрій. В такий складний час маємо підтримувати одне одного і допомагати.

До речі, завдяки триптиху «Моя Кіровоградщина» Анатолій Горбенко став членом Міжнародної асоціації художників. Кожен може долучитися до привітань ювіляру, завітавши на його виставку.