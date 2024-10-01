«Автоматичний статус УБД: як, коли, кому». Юристи-волонтери запрошують військовослужбовців з Кропивницького на відкритий вебінар

Нещодавно Уряд затвердив новий Порядок надання статусу учасника бойових дій — тепер це можна буде зробити в автоматичному режимі. Як працюватиме оновлена процедура українським захисникам, ветеранам та членам їхніх родин розкажуть на відкритій онлайн-зустрічі 4 жовтня.

Про це повідомляють організатори — Юридичний Гончаренко центр. У команді кажуть: під час онлайн-зустрічі кваліфіковані юристи роз’яснять учасникам процес отримання автоматичного статусу УБД — що треба знати, як відбуватиметься процедура й коли чекати на зміни.

«З прийняттям нового Порядку надання статусу УБД на нашу гарячу лінію щодня звертаються десятки військових, аби отримати роз’яснення щодо змін в законодавстві та нової процедури. Ми вирішили провести відкритий вебінар, де детально пояснимо, як тепер можна буде отримати статус УБД, коли це запрацює та які дані необхідно буде надавати. Також відповімо на запитання щодо статусу УБД й не тільки», — ділиться директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Зокрема серед тем онлайн-зустрічі:

Зміни в законодавстві щодо отримання статусу учасника бойових дій

Нова процедура отримання УБД

Коли запрацюють нові норми?

Розбір кейсів допомоги військовим, ветеранам та членам їхніх родин

Вебінар відбудеться у п’ятницю, 4 жовтня, о 15:00. Аби долучитися до обговорення актуальних питань, достатньо заповнити коротку реєстраційну форму за цим посиланням. Після цього команда Юридичного Гончаренко центру надішле всім зареєстрованим посилання на зустріч. Участь та консультації команди проєкту повністю безоплатні для всіх українців.