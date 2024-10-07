Умань-5785

Велике свято євреїв Рош га-Шана, або Новий рік, в останні десятиліття стало відомим майже всім українцям. Його ще не відзначають, але вже добре знають. Масове паломництво хасидів до могили цадика Нахмана в ці дні року стає подією не лише для Умані. Про святкування 5785 року за єврейським календарем «УЦ» розповів Віталій Камозін, операційнй директор Об’єднаної єврейської громади України.

– Віталію, скільки разів ви приїжджали до Умані на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана? Чим відрізняється зустріч 5785-го від попередніх?

– 5-й рік поспіль я відвідав Умань під час святкування Рош га-Шана. У цьому році рівень організації паломництва покращився. В’їзд до міста здійснюється з 3 блокпостів, на кожному розміщено інтроскоп, порівняно з минулим роком. Якщо казати в цілому, то, звичайно, 2020 рік – святкування Рош га-Шана після пандемії ковіду та 2022-й – рік повномасштабного вторгнення – були більш напруженими.

– Чи змінилося за минулий рік ставлення хасидів до війни в Україні? Про яку війну говорять більше – в Ізраїлі чи в Україні?

– Ставлення тільки покращується, оскільки більшість у цьому році, 60%, – громадяни Ізраїлю. Вони також рік тому черговий раз зустрілися з активними бойовими діями й постійно перебувають під обстрілами. Тому їхні лояльність і розуміння лише зростають. Ми бачимо, що в цьому році близько 33 тисяч прочан відвідали Умань, і розуміємо, що вони вірять в українське ППО. Тобто вони розуміють ситуацію в Україні та, на мою думку, підтримують одночасно і Україну, і Ізраїль в рівній мірі.

– Чи перебування в Умані сильно подорожчало для паломників-хасидів? Звернули увагу на ціни?

– У цілому перебування в Умані залишилося на тому самому рівні, що й у минулому році, але ж у цьому році після Рош га-Шана одразу наступає Шабат (субота), тому всі були вимушені зупинятись не на два дні, а на три, тобто їхні витрати збільшилися десь на 50 відсотків.

– На відміну від православного Нового року, Рош га-Шана, крім святкової, несе й дуже серйозну складову: віруючі підбивають підсумки та, чекаючи на Судний день, просять Всевишнього продовжити життя їх та їхніх близьких ще на рік. Як це поєднується із бурхливими танцями на вулицях Умані?

– Щодо танців, варто звернути увагу, що під час самого Рош га-Шана немає танців. Вони є за день, коли прочани прибувають до Умані, тому що це одна з частин філософії хасидизму. І вже після того, як свято завершено, знову відбуваються танці.