Для пільговиків: кому та коли необхідно звертатись з новими заявами

Важлива інформація для отримувачів пільг!

Пільговики, в яких виникли обставини , що впливають на надання пільг та їх розмір, наприклад: зміна складу членів сім’ї, на яких поширюються пільги; зміна категорії пільговика; зміна переліку житлово-комунальних послуг, які отримує особа, та умов їх надання; зміна управителя / виконавця комунальних послуг, повинні подати протягом 30 календарних днів до уповноваженого органу ‒ НОВУ ЗАЯВУ.

Подати заяву з необхідними документами можна:

відвідавши найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України;

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;

через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

надіславши документи поштою на адресу головного управління;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок “Пенсійний фондˮ та через портал “Діяˮ.

Особам, які отримували виплати житлової субсидії та пільги за окремим централізованим механізмом (відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 07.03.2022 року № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії військового стануˮ) необхідно звернутись за продовженням виплати.

Кому необхідно звернутися за продовженням виплат?

Особі, яка була отримувачем житлової субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року.

Якщо особа проживала (чи проживає) на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій.

Особа, яка з початку повномасштабної агресії не зверталась до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за призначенням житлової субсидії або пільги.

Антоніна ТОРШИНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області