№43 (1614)

Номер тижневика «УЦ» від 24 жовтня 2024 року
«Хочеться кричати на весь світ»
«Не робити війну справою бідних»
«Це було торжество української сучасної пісні»
Чемпіон світу – амбасадор Олександрії
За кордон – з довідкою про «кляті рудники»
Номер тижневика «УЦ» від 24 жовтня 2024 року
«Хочеться кричати на весь світ»
«Не робити війну справою бідних»
«Це було торжество української сучасної пісні»
Чемпіон світу – амбасадор Олександрії
За кордон – з довідкою про «кляті рудники»
Для пільговиків: кому та коли необхідно звертатись з новими заявами