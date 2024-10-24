№43 (1614)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 24 жовтня 2024 року

План на експорт

Нещадна вдячність батьківщини

«Хочеться кричати на весь світ»

Наші незламні переможці

«Не робити війну справою бідних»

Працюємо разом

Чи повернулася надія?..

«Це було торжество української сучасної пісні»

Такі актуальні «Емігранти»

Чемпіон світу – амбасадор Олександрії

За кордон – з довідкою про «кляті рудники»

 

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