«Такі дорослі малі»

23 жовтня відбулось відкриття 34-го концертного сезону обласної дитячої філармонії. Участь брали дитячі творчі колективи міста й солісти Кіровоградської обласної філармонії.

У наш час надзвичайно важливо робити все для того, аби діти відчули казку дитинства. Разом із глядачами дорослі й малі таланти поринули в атмосферу безтурботності. Для дітей та гостей свята була створена яскрава, красива фотозона, організовано розваги від аніматорів, дегустація солодощів.

На сцені виступили солісти обласної філармонії Людмила Царенко, Світлана Польова та Іванна Неділенко, народний хореографічний ансамбль «Пролісок» комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради», народний художній колектив України, театр танцю «В гостях у казки», народний художній хореографічний ансамбль «Час пік» Кіровоградського обласного ЦДЮТ, творче обʼєднання молодіжний клуб «Імідж», народний художній колектив, студія вокального мистецтва «Антарес», народний художній колектив України, хореографічний ансамбль «Надія», зразковий аматорський колектив – студія хореографічного мистецтва «Авангард» БК ПАТ НВП «Радій», зразковий колектив – студія хореографічного мистецтва «Аеліта», вихованці Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради», зразковий хореографічний ансамбль «Олена», клуб спортивного бального танцю Dance Studio І. Davydyak.

За традицією святкової атмосфери концерту надали партнери заходу – ТМ «Волинські солодощі», «Технологія успіху», ДРЦ «Портал парк», IKURA Кропивницький, магазин стильного одягу для сучасних дітей Teens.

Гарний тандем склався і в дітей та дорослих, які вели концерт, – Анни Шуть, Ірини Маслюкової, Росави Ярошевської, Ярослава Пеліха.

Понад 400 дітей на сцені, феєричний фінал – усі різні, але однаково талановиті, і всіх об’єднує віра у світле майбутнє і те, як важливо бути в душі дитиною, хоч і дорослою.

Анна Гасленко.