«Не робити війну справою бідних»

Кожен, хто хоч раз дивився пленарні засідання Верховної Ради, напевно, відмічав постійну активність народного депутата Олексія Гончаренка в обговоренні законопроєктів. Але в дебатах за ухвалення законопроєкту 11379-д він перевершив самого себе. В результаті за відстрочку від мобілізації військовозобов’язаним до 25-річного віку, які раніше мали статус обмежено придатних за станом здоров’я (і після червня 2024 року були визнані придатними до служби), проголосували 311 депутатів.

– Олексію, чому тема мобілізації 18-25-річних вас так зачепила за живе?

– Якщо це стосується мого законопроєкту 11379-д про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років, то тут все дуже просто. Цей документ – про справедливість. Я почав отримувати безліч запитів від матерів, чиїх синів, які хворіли все життя, почали вважати здоровими та мобілізувати. У той час, як їх здорових ровесників ніхто не чіпав. Закон має бути рівним для всіх. Усі колізії треба виправляти. Хтось повинен цим займатись. Зараз чекаємо на підпис президента, і це вже залежить не від мене.

– Давайте перейдемо від теорії до практики мобілізації. Яскравий приклад: прихід воєнкомів на концерт «Океану Ельзи». Як ви вважаєте, чи треба було влаштовувати перевірку документів у цьому місті й у цей час?

– Ті мобілізаційні заходи, що зараз проводять ТЦК, себе повністю дискредитували. Люди на межі, а їх дотискають далі. Замість адекватних термінів демобілізації – усі ці облави та буси. Треба давати мотивацію, бо так далеко не заїдемо. Людей в нас менше, і перемогти кількістю точно не вдасться. Потрібні розумні та продумані рішення.

– Ще одна спірна тема – економічне бронювання.

– Щодо економічної мобілізації я вже висловлювався неодноразово. Я категорично проти! У нас війна за виживання. Війна всіх проти спільного ворога. Не можна робити війну справою бідних. Усі повинні бути рівними у цьому питанні. Але про економіку забувати зовсім теж не можна. Тому я подав законопроєкт 11468 про те, щоб дати можливість усім підприємствам, які працюють в Україні й платять податки, бронювати 30 відсотків своїх співробітників. Критичні підприємства – 100%. Без здирництва та корупції, чіткий відсоток. Це справедливо.

– У нас у редакції досить часто бувають бійці, які приїхали до міста у відпустку або на лікування. І завжди розмова приходить до однієї й тієї самої теми – демобілізації. Які перспективи ухвалення закону про демобілізацію і чи є вони взагалі?

– Щодо демобілізації можу сказати лише, що наша влада дуже не хоче це питання піднімати та розглядати. Я щодня на засіданнях парламенту кажу про це. 1,5 роки вже працюю над цим питанням. Але під час розгляду мобілізаційного закону «слуги» остаточно провалили мої правки про це. Потім пообіцяли зробити законопроєкт виключно про демобілізацію, але його й досі немає. Тому говорити про перспективи ухвалення ще зарано.