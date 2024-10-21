Працюємо разом

10 жовтня у Кропивницькому було відкрито Центр допомоги жителям Херсонщини «Вільні разом». Ми завітали до центру, аби дізнатись подробиці, і поспілкувались з начальником Любимівської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області Сергієм Коноваловим.

– Пане Сергію, як виникла ідея створення такого центру у Кропивницькому і хто був ініціатором?

– Ініціатором створення цього центру була Херсонська обласна військова адміністрація. Це не перший такий центр в Україні, вони вже функціонують у Києві, Дніпрі, Кривому Розі та Миколаєві. Тобто наш – п’ятий. У планах, наскільки я знаю, поступово відкривати аналогічні установи в інших обласних центрах України – на черзі зараз Івано-Франківськ, Одеса і, мабуть, Хмельницький.

– Нещодавній візит керівника Херсонської ОВА до Кропивницького був пов’язаний з відкриттям вашого центру?

– Так, Олександр Сергійович Прокудін приїздив у тому числі на відкриття Центру допомоги жителям Херсонщини. Зараз на Херсонщині є громади, які ще під окупацією, і є вже деокуповані. За розпорядженням голови обласної військової адміністрації цей центр відкривали три громади: Любимівська селищна військова адміністрація, Асканія Нова, яка теж знаходиться під окупацією, і Рубанівська. Ось ми – три начальники військових адміністрацій – і створювали цей центр фактично своїми руками: підбирали й облаштовували приміщення, замовляли банери.

Ми маємо дякувати «Карітасу» (одна з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. – Ред.), який виділив кошти на облаштування дитячої кімнати. Також велика подяка керівництву вашої області і обласного центру. Ми, коли тільки приїхали, одразу звернулися в адміністрацію та міськраду, і вони пішли нам назустріч. Навіть у плані приміщення – нам дали право вибору: показали декілька варіантів, і ми самі обирали те, що нас більше влаштовує. Потім вже написали листа офіційного, і це приміщення нам надали в оренду. Також велика подяка керівництву комунального підприємства, яке нам допомагало.

– Які послуги жителі Херсонщини можуть отримати у вашому центрі?

– Це послуги гуманітарного плану – продуктові набори, засоби гігієни, зараз працюємо над тим, щоб отримати постільну білизну, ковдри, матраци – тобто те, що потрібно в першу чергу. Також надаємо юридичні послуги, працює психолог. Плануємо надавати медичні послуги, якщо це буде потрібно, тобто будемо залучати сюди медиків.

– Хто працює в центрі – кропивничани чи мешканці Херсонщини з числа переселенців?

– Юристи й психологи – місцеві. Працюємо ми по черзі, сьогодні черга Любимівської сільської військової адміністрації, потім працюватиме Асканія Нова, голова ОВА – Іван Дудар, після них – Рубанівська СВА, голова – Дмитро Безрідний. У мене, в Любимівці, працюємо я, мій заступник, ще двоє людей з Кропивницького і одна людина з Берислава, внутрішньо переміщена. Вона з Херсонщини, але зараз проживає у Кропивницькому. Знову ж хочеться подякувати людям з Центру зайнятості, які нам допомогли в цьому.

– Чи багато людей вже до вас звернулися?

– За гуманітаркою, звісно, йдуть, бо люди виїжджали майже без нічого. Щодо юридичної та психологічної допомоги – коли людина реєструється як внутрішньо переміщена, ми пропонуємо свої послуги: якщо щось необхідно, приходьте. Але ми працюємо лише тиждень, тому ще небагато людей отримали саме такі послуги.

– Це ж цілком зрозуміло, що гуманітарка – найнеобхідніше, бо люди виїжджали геть без нічого, ще й випускали вас, скажімо так, не без проблем…

– Я сам так виїжджав… Це був кінець літа 22-го року, і окупанти ще не були дуже організовані, у них ще не було бази – списків, прізвищ, тобто ще нічого не було, і наші зрадники ще побоювалися – їх тільки призначили, вони ще не знали, що робить, яке в них майбутнє… До речі, той гауляйтер, якого призначили на моє місце, пропрацював усього два місяці – і його підірвали. Машину тільки шкода: нова машина була. Ми тільки збудували нову амбулаторію в громаді, і держава виділила нам новий автомобіль. Коли орки прийшли, вони його забрали, і в цьому автомобілі його підірвали.

– Не переживайте, прийде час – ще кращий отримаєте. Але повернімося до роботи вашого центру. Якусь допомогу вам можуть надати кропивничани?

– На сьогоднішній день ми працюємо з благодійними фондами. Окрім «Карітаса», який я вже згадував, це GEM (Global Empowerment Mission. – Ред.), у них продуктові набори – просто супер. Коли ми тільки створювались, працювали в телефонному режимі, і були домовленості, що, коли ми вже откриємось і почнемо працювати, ще дехто підключиться.

За статистикою, яку нам надали в ОВА, у Кропивницькому та Кіровоградській області проживають близько 9 тисяч переселенців з Херсонщини. Повторюсь, це все відбулося завдяки вашому керівництву, тобто всі ми робимо спільну справу.

Після розмови Сергій Васильович провів невеличку екскурсію приміщенням центру. Окремі кімнати, да працюють юристи й психолог, затишна дитяча кімната з іграшками, де малеча може розважитись, поки дорослі вирішують свої проблеми. На вході розташований стенд, де є перелік послуг, які надає центр.

Центр допомоги жителям Херсонщини «Вільні разом» працює з 10 до 17 години за адресою: м. Кропивницький, вул Гоголя, 44.