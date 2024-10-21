Наші незламні переможці

Дуже важливо, що в такий надзвичайно важкий час поруч із нами є люди, які своїм прикладом показують, що при бажанні ніякі складнощі не можуть стати на заваді на шляху до мети.

Саме з таких незламних людей наші чемпіони – кропивничани Михайло Дроботенко та Андрій Казарін і Микола Івко з Новоукраїнки, які нещодавно з тріумфом повернулися з Мадриду, зі змагань Arnold Classic Europe. Це представницький міжнародний фестиваль із стронгмену, який був заснований легендарним Арнольдом Шварценеггером. Щорічно участь у ньому беруть тисячі спортсменів із понад 50 країн. У рамках фестивалю вперше відбулися міжнародні спортивні змагання ветеранів війни Strong Spirit’s Games розповів у коментарі для «УЦ» Михайло Дроботенко.

До речі, в минулому році вісімка українських ветеранів, серед яких був і Михайло, в рамках цього фестивалю встановили світовий рекорд. Українці протягли за канат сидячи чотири вантажівки загальною масою 35 тонн на 20 метрів за 30,69 секунди. У цьому ж році в столиці Іспанії повторити це українське досягнення ніхто взагалі не ризикнув.

Але й без рекорду збірна України у складі 50 спортсменів-ветеранів із різних куточків нашої держави, які дістали важкі поранення та травми під час бойових дій, знову була неперевершена.

Для того, щоб потрапити до складу збірної, Федерація стронгмену України за підтримки Міністерства в справах ветеранів провели в Буковелі турнір, на якому відібрали кращих із кращих. А вже в Мадриді в перший день фестивалю, 11 жовтня, наші воїни змагалися з господарями змагань – іспанцями, а також суперниками з Ірландії, Нідерландів, США та Естонії у жимі лежачи на максимальну вагу та лежачи на рази, ейрбайку, веслуванні на тренажері Concept2 та у ривку гирі. Всі види були адаптовані відповідно до груп категорій учасників. Загалом українці вибороли на цих змаганнях 84 золоті, 58 срібних та 46 бронзових нагород.

Свій внесок в загальнокомандний успіх внесли й наші земляки. Михайло Дроботенко став переможцем у всіх видах (веслування 100 метрів – 18,3 сек., веслування 100 секунд – 431 метр, жим штанги лежачи – 48 разів, жим на вагу – 155 кг, ривок гирі – 47 разів, ейрбайк (велотренажер) – 17,8 калорії за 1 хвилину), Андрій Казарін виграв три золота та срібло, а Микола Івко – золото та дві бронзи.

Як розповів Михайло Дроботенко, атмосфера під час фестивалю була просто чудова. Це були не тільки змагання мужніх та сильних, а ще й гарне спілкування та обмін враженнями. У другий день наші воїни вже вболівали за українських стронгменів на чемпіонаті світу, де збірники України вибороли три золотих і одну срібну нагороду.

Поділившись враженнями від змагань, Михайло Дроботенко трохи розповів про себе та своїх друзів.

Війна для нього розпочалася ще в 2015 році. Службу проходив в 57-й бригаді. У березні 2022 року Михайло підірвався на протипіхотній міні під Сєвєродонецьком, і йому ампутували обидві ноги. Проходив протезування в Естонії, реабілітацію в Україні й зараз уже самостійно ходить на протезах.

«Я чудово ходжу, керую автомобілем і загалом повноцінно живу. Звісно, є деякі обмеження, але це не вирок. Тепер допомагаю хлопцям, мотивую їх і стараюся бути прикладом», – розповідає ветеран.

Із Андрієм Казаріним, який отримав поранення у вересні 2023-го року на Бахмутському напрямку, півтори роки провів у реанімації й зараз має проблеми з функціональністю рук, вони тренуються разом і завжди допомагають один одному. Микола Івко, який має ушкодження внутрішніх органів, контузію та баротравму внаслідок поранення, отриманого під час виконання бойового завдання, більше тренується в рідній Новоукраїнці. Та йому також саме заняття спортом допомогли краще пережити свої проблеми та потроху адаптуватися. Без цього, за словами Михайла Дроботенка, було б дуже важко. Також наш співрозмовник подякував заступникові міського голови Кропивницького Михайлові Бежану за постійну підтримку та допомогу. А ще підкреслив, що велику роль в їх реабілітації, становленні та прогресі результатів грає керівник національної федерації стронгмену Сергій Конюшок.

Приємно, що успіх на міжнародній арені не залишився не поміченим керівником області Андрієм Райковичем, який зустрівся з нашими героями, подякував їм, привітав та вручив пам’ятні подарунки.

«Хоча нам би краще було щось зі спортивного харчування чи обладнання», – з усмішкою зазначив кропивницький чемпіон. Окрім силових видів, Михало займається джиу-джитсу й зараз за допомогою відомого кропивницького тренера Євгенія Скірди готується до турніру в Абу-Дабі.

«Взагалі я спортом цікавлюся ще з дитинства. Було б більше сил, я б іще чимось займався. Знаєте, не виключаю, що ще й буду бігати. Спорт – це життя. Поки ми активні, ми живемо», – підсумував Михайло Дроботенко.