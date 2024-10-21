За кордон – з довідкою про «кляті рудники»

Торгівля папірцями, які звільняють від мобілізації, перестає бути монополією нечистих на руку чиновників – тепер цим не гребує і справжній злочинний світ. Але без зв’язків у потрібних кабінетах не обходиться й криміналітет.

Про викриття злочинної групи, яка допомагала ухилянтам у перетині державного кордону, поінформувало громадськість Управління СБУ в Кіровоградській області. Повідомляється, що працівники СБУ в ході спецоперації, проведеної спільно з поліцією та прокуратурою, затримали двох представників криміналітету, раніше судимих за шахрайство.

Один – кропивничанин, інший – з Дніпропетровщини. Їх підозрюють у продажу фіктивних документів про інвалідність, яку нібито спричинила тяжка праця у шахті. Охочі записатися в потерпілі від «клятих рудників» мали заплатити по 20 тисяч доларів. Їм обіцялися «білі квитки» і можливість перетнути державний кордон.

За інформацією, якою володіє СБУ, представникам криміналітету допомагали члени (і, можливо, членкині) столичної МСЕК. Крім того, декому з клієнтів злочинної групи фальшива документація про роботу в шахті начебто допомогла збільшити пенсію.

У Ленінському районному суді кожному з підозрюваних визначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура не погодилася із цим рішенням як надто м’яким, звернулася з апеляцією в Кропивницький апеляційний суд. Перегляд справи призначено на 24 жовтня.