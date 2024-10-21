«Огорни мене, осене»

Під такою назвою в обласній бібліотеці для юнацтва ім. Є. Маланюка відбувся нещодавно творчий вечір поетеси Ірини Небеленчук.

Цю назву обрано не випадково. Адже, по-перше, це назва одного з віршів поетеси, а по-друге, осінь ‒ це пора, яка налаштовує всіх на ліричний, поетичний настрій, та й день видався теплим, приємним, по-третє.

Більшість знає Ірину Небеленчук як викладачку комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» та авторку численних наукових праць з методики викладання літератури. Проте важливе місце в житті письменниці займає саме поетична творчість, адже в її доробку – вісім поетичних збірок. Поетичні твори Ірини Небеленчук невеликі, але сповнені глибоким ліризмом і влучно передають переживання авторки, її емоції та думки. У такому світлі представила поетку ведуча заходу Тетяна Левінська.

Працівники бібліотеки підготували спеціальний подарунок для поетеси ‒ читання улюблених віршів зі збірки «Крила надії» та відеопривітання на основі особистих фото письменниці. Потім пані Ірина розповіла про свою бабусю, маму і батька, які прищепили їй любов до літератури. Ще у шкільні роки вони прочитала повністю твори Павла Загребельного, Натана Рибака, Михайла Стельмаха та Ірини Вільде, що мали чільне місце у домашній бібліотеці. Як наголосила пані Ірина, любов до національної культури має йти з родини і прищеплятися безпосередньо з раннього дитинства.

З вітальним словом на творчому вечорі виступила очільниця творчого об’єднання «Вітрило» Олена Надутенко та керівник літературної студії «Ліра» Олександр Косенко.

Впродовж заходу поетеса відповідала на численні запитання ведучої, розповідаючи про свій творчий шлях, а ще – читала вибрані поезії.

Творчість Ірини Небеленчук духовно збагачує і надихає усіх поціновувачів поезії. У цьому присутні на вечорі гості могли пересвідчитися, занурившись в чарівний світ поетичного слова письменниці. Друзі та колеги побажали пані Небеленчук здоров’я, витримки, натхнення та нових тем для віршів, які будуть втілені у нові поетичні збірки.