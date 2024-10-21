Аксесуари, які полегшать життя, якщо ви замовляєте воду в бутлях

Доставка води у бутлях та обладнання від My Water Shop — зручне рішення для дому, офісу та закладів. Замовляйте кулери, диспенсери, помпи й підставки з доставкою. Висока якість, широкий вибір та доступні

Доставка води у бутлях — практичне і вигідне рішення для великої сім’ї, великого робочого колективу. Очищена вода відповідає вимогам до якості і безпеки, має оптимальний склад та підходить для щоденного вживання. Бутильовану воду не потрібно кип’ятити, піддавати іншій термічній обробці.

Однак набирати воду з великих бутлів не дуже зручно. Тому у продажі є різні аксесуари, які максимально спрощують цей процес: помпи електричні для води, диспенсери, кулери.

Сервіс My Water Shop пропонує покупцям якісне обладнання для зберігання, транспортування та розливу води. В онлайн-режимі, за лічені хвилини ви можете вибрати й купити з доставкою універсальні рішення для дому і офісу, і для закладів соціальної сфери. Зокрема, ви можете обрати:

Кулери. Надійність, легкість і простота експлуатації, багатофункціональність — основні переваги пристрою. Він не тільки може подавати воду, а й охолоджувати та нагрівати її. Є моделі, що мають функції додаткової дезінфекції. У продажі є підлогові й настільні моделі, які поєднують високу якість та демократичні ціни. Найчастіше кулери використовують в офісах, різних громадських місцях. До ваших послуг — варіативність моделей, різні функціональні та стилістичні виконання. Наприклад, можна обрати пристрої, що мають функцію газації, льодогенератор. Менеджери My Water Shop допоможуть підібрати практичний варіант і для невеликого офісу, і для просторого приміщення на підприємстві.

Диспенсери. Компактне і водночас естетичне обладнання для зручного розливу води. Займає менше місця, ніж кулер. Хоча він менш функціональний, ніж кулер, відрізняється доступною ціною та простотою обслуговування. Лаконічні моделі оцінять поціновувачі практичності й комфорту.

Помпи. Механічні та електричні — універсальне рішення для різних бутлів. У My Water Shop можна замовити міцні, надійні і зносостійкі помпи, які працюють від мережі або на акумуляторі. Виготовлені з безпечного харчового пластику, тому не впливають на смакові якості. Якщо потрібне бюджетне рішення, обирайте механічний варіант. Електричні помпи дорожчі, але користуватися ними легше і простіше.

Різні підставки під бутлі, диспенсери. Ви можете обрати варіанти, що підходять для будь-якого інтер’єру. Дозволяють зручно встановити диспенсери чи настільні компактні кулери. Зручні підставки дають змогу компактно розмістити повні або порожні місткості, грамотно організувати простір. Це практичний варіант, якщо потрібно забезпечити зберігання великої кількості ПЕТ-тари.

My Water Shop — це широкий асортимент обладнання, висока якість, демократичні ціни, вигідні пропозиції та індивідуальний підхід до кожного покупця. Ви легко можете обрати оптимальний варіант, відповідно до ваших потреб і фінансових можливостей.