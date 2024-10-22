Захворюваність на ГРВІ та грип на Кіровоградщині

Епідемічна ситуація з ГРВІ, грипу на Кіровоградщині відносно спокійна.

На минулому тижні за медичною допомогою з приводу ГРВІ до медичних установ області звернулось 3449 мешканців області (попередній тиждень 3473 випадки). Із усіх захворілих– 65 % діти та підлітки до 17 років.

У вірусологічну лабораторію Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб впродовж тижня надійшло 4 зразки біологічного матеріалу від хворих з тяжкою гострою респіраторною інфекцією та грипоподібним захворюванням. Вірусів грипу не зареєстровано.

Рівень захворюваності в області не перевищує значення епідемічного порогу та знаходиться на позначці мінус 19,7% до епідпорогу.

В області проводяться щеплення проти сезонного грипу. Станом на 21 жовтня щеплено 1344 особи, в тому числі 512 медичних працівників та 254 дітей віком від 6 місяців до 5 років.

Також на минулому тижні зареєстровано 85 нових лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Продовжують лікування від коронавірусної хвороби 142 пацієнтів, з них 21 дитина.

В області функціонує 98 постійних пунктів щеплень та 3 центри масової вакцинації в м. Знам’янка, м. Бобринець, м. Світловодськ. В м. Кропивницький імунізація населення проводиться в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини КНП «ЦПМСД №1» та КНП «ЦПМСД №2», а також в пункті щеплень КНП «АЗП-СМ» МР м. Кропивницького» в селищі Гірничому. В наявності вакцини: COMIRNATY Omicron (доросла) та COMIRNATY Omicron (дитяча).