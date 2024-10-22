Вас викликають як свідка кримінального правопорушення: що варто знати

Кожна людина може стати очевидцем правопорушення або знати факти, які важливі для розгляду справи. Це означає, що кожен може бути викликаний для допиту як свідок та зобов’язаний чесно і правдиво відповідати на всі поставлені запитання. Про те, що треба знати про процедуру допиту свідка, розповідають юристи системи безоплатної правничої допомоги.

Хто може бути свідком

Усі. Незалежно від віку, віросповідання, соціального статусу, роду занять тощо.

Чи можна відмовитися давати покази

Можна у випадках, якщо:

Потрібно свідчити проти себе чи членів своєї родини, родичів.

Свідчення передбачають розголошення професійної таємниці, наприклад, лікарської чи таємниці сповіді.

Свідок має право:

Знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні його допитують.

Користуватися правничою допомогою адвоката.

Отримати відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для давання показань.

Обов’язки свідка

Свідок зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, судді чи суду та давати правдиві показання.

За злісне ухилення від явки передбачена адміністративна відповідальність – штраф від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн до 136 грн).

За завідомо неправдиві показання — кримінальна відповідальність та покарання: виправні роботи, пробаційний нагляд, обмеження волі або позбавлення волі до 2 років.

Що робити, якщо не впевнені у відповіді

При наданні свідчень варто бути абсолютно чесними та точними, обмежуватися лише фактами, які знаєте безпосередньо, уникати припущень або здогадок.

У випадку, якщо щось забули, не знаєте точно або не впевнені, як це було, потрібно так про це і повідомити.

Що треба знати про процедуру допиту

Свідків не можна допитувати у нічний час (з 22 до 6 години). Виняток – невідкладні випадки, наприклад, якщо затримка допиту може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.

Допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому – понад вісім годин на день.

Не підписуйте протокол, поки детально його не вивчите! За наявності неточностей – повідомляйте про це слідчому, який має внести правки до протоколу. У разі відмови внести правки – зазначте про це у кінці протоколу власноруч.

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