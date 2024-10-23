Діжка гнилих огірків

Чим удобрювали, те й виросло.

М.М.Жванецький

Якщо в діжку з кислими огірками покласти свіжий огірок, він дуже швидко прокисне. Тепер таку пораду прийнято називати лайфхаком. У бочці з перекислими або гнилими огірками процес приєднання до колективу піде ще швидше. Причому цей лайфхак стосується не лише овочів, а й різних фруктів на посадах та при погонах.

Наївно думати, що великий корупційний скандал в Україні розпочався із Крупи. Більше того, навіть генпрокурор Пшонка – не батько, а онук української корупції, чи навіть праонук. Її історія набагато старша за незалежну Україну, і докопатися до першого хабарника не зможе навіть екскаватор. Але не треба бути істориком, щоб констатувати факт: в Україні остаточно сформувався цілий клас людей, обов’язковими ознаками яких є державна служба та незаконне збагачення.

Щоб не бути голослівним, наведу лише один ланцюжок, крайньою ланкою якого випадково виявилася Тетяна Крупа. Отже:

– працівники медичних експертних комісій (МСЕК), які оформляють фіктивні висновки про стан здоров’я;

– працівники прокуратури, які незаконно набули статусу інвалідів та пенсіонерів;

– працівники пенсійного фонду, які призначають пенсії за фіктивними довідками;

– судді, які ухвалюють рішення про призначення фіктивних пенсій;

– працівники контролюючих органів, які аналізують декларації держслужбовців;

– топ-чиновники Кабміну та Офісу президента, які в процесі свого кар’єрного зростання були представниками різних ланок наведеного ланцюжка, а нині ними керуют.

Ось такий будинок, який збудував Джек. Ефективність його функціонування говорить лише про одне – це система! Це не ракова пухлина, не викривлення хребта – її не видалиш і не випрямиш одним розгромом усіх МСЕК, потрібна глибока перебудова всього організму українського суспільства. Якщо така взагалі можлива, у чому я особисто дуже сумніваюся.

Для переконливості – трохи тухлої «крупи».

Під час обшуків у начальниці Миколаївської МСЕК Віри Білякової було виявлено понад 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів. Більшість вилучених грошей знайшли в будинку її сина – інтерна медичного вишу. На нього ж було оформлено три квартири. Ну і вишенька на торті: 2023 року чиновниця оформила собі та синові 2-у групу інвалідності.

Голова полтавської філії БЕБ (Бюро економічної безпеки) Олег Пахніц задекларував 6,5 млн доларів готівки. Крім того, у нього на двох з дружиною 30 земельних ділянок, 5 квартир (у тому числі одна в Словаччині), особняк, 13 автомобілів, у тому числі Porsche Cayenne, Audi Q7, A8 і т.д. І навіть літак Socata TB20GT. І це тільки в декларації, про те, що не увійшло до заявленого, можна тільки здогадуватися.

Ну і про прокурорів – молодих пенсіонерів та інвалідів ІІ групи совісті та розумової праці. Їхня кількість уже йде на сотні. У лідерах Станіслав Муратов (43 роки, 4 роки на пенсії) – заступник керівника Харківської прокуратури, який у 2023 році отримував майже 100 тисяч пенсії.

Ні, він – не унікум, ще 14 керівників обласних прокуратур отримують пенсії або з вислуги років, або з інвалідності. У середньому їм по 45 років! Із гендером теж усе гаразд – стать прокурора-пенсіонера значення не має. Так, обласний прокурор Черкащини Катерина Шевцова (42 роки, 4 роки на пенсії) у 2023 році, окрім зарплати, отримувала 65 тисяч гривень пенсії.

Як до такого роду інформації ставляться пенсіонери, які виживають на 3-4 тисячі грн, мені можна не говорити – я знаю.

Було б дуже прикро, якби рідна Кіровоградська область не брала участі у цьому процесі. На жаль, такої кількості прокурорів-пенсіонерів, як на Харківщині чи Хмельниччині, у нас немає, зате є наймолодший у країні заступник обласного прокурора Іса Танрівердієв (36 років, два роки на пенсії). Іса Муса-огли у 2023 році окрім зарплати 104 000 грн на місяць задекларував ще 20 900 грн пенсії.

Для порівняння: у жовтні на Кіровоградщині середній розмір пенсії порівняно з початком року збільшився на 466 гривень. Це становить 2,2% від місячної пенсії прокурора Танрівердієва. Напевно, таке порівняння не зовсім коректне з погляду держстатистики, але, погодьтеся, дуже показове.

Днями керівник САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) Олександр Клименко повідомив своїм колегам приголомшливу новину: «Сьогодні ми можемо впевнено стверджувати, що корупція перестає бути нормою, і це стало можливим завдяки нашим спільним зусиллям».

Бурхливі тривалі оплески.