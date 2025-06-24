Перевірка цільового використання аліментів: як це працює

Аліменти на дитину мають використовуватись за призначенням — харчування, одяг, ліки, навчання або розвиток. Якщо у платника виникають сумніви, що кошти витрачаються не на дитину, він може ініціювати перевірку.

Як відбувається така перевірка, хто її проводить та в яких випадках можуть відмовити в її проведенні — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Чи може платник аліментів вимагати звітність

Ні. Перевірку цільового використання коштів здійснюють органи опіки та піклування.

Одержувач аліментів може надавати інформацію (чеки, фото) добровільно, але не зобов’язаний це робити.

Як ініціювати перевірку

Подати заяву до

районної держадміністрації

виконавчого органу міської, сільської, селищної ради ОТГ

або служби у справах дітей за місцем проживання одержувача аліментів.

Якщо є заборгованість по аліментах — у проведенні перевірки можуть відмовити.

Які документи потрібні

розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців (видається державною виконавчою службою чи приватним виконавцем)

якщо аліменти сплачують не за рішенням суду, а за домовленістю — копії інших документів, що підтверджують сплату аліментів на дитину та їх розмір

відомості про місце проживання отримувача аліментів.

У разі повторного звернення впродовж року — потрібен новий розрахунок з дати попередньої перевірки.

Як відбувається перевірка

Хто проводить

Служба у справах дітей за місцем проживання отримувача аліментів.

Беруть участь не менше 2 посадових осіб.

За потреби, залучають психолога, соціального педагога або фахівця із соціальної роботи.

Строки

Відвідування — впродовж 30 календарних днів з дати подання заяви.

За наявності поважних причин (хвороба, від’їзд тощо) — до 45 днів.

Що варто знати одержувачу аліментів

Про перевірку мають повідомити — не пізніше ніж за 7 днів до відвідування.

Час і дата узгоджується телефоном або електронною поштою.

За перешкоди для інспекційного відвідування передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 850 до 1700 грн.

Що перевіряють

Враховують розмір аліментів.

До 2 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку — оцінюють базові потреби:

харчування, необхідні ліки, одяг та взуття, іграшки та інші засоби для розвитку та навчання дитини, відповідно до її віку.

Понад 2 прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку — додатково звертають увагу на:

наявність додаткових засобів для навчання чи розвитку (музичні інструменти, спортивне обладнання)

відвідування дитиною гуртків, секцій, курсів

відкриття рахунку на ім’я дитини тощо.

Загальний стан дитини:

зовнішній вигляд та доглянутість

її самопочуття

інші ознаки, що свідчать про її здоров’я та розвиток.

Думка дитини — якщо вона досягла віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

Можуть звернутися по інформацію до дитячого садочка або школи, медичного закладу, соцслужб, надавачів житлово-комунальних послуг тощо.

Що далі

Впродовж 5 робочих днів складають висновок за результатами перевірки.

Копії надсилаються платнику та одержувачу аліментів.

Якщо виявлено ознаки нецільового використання коштів

Платник аліментів може звернутися до суду з позовом щодо:

зменшення розміру аліментів

або внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини.

Де отримати юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи проконсультують, які права та обов’язки мають батьки як платник чи одержувач аліментів, пояснять, як діяти якщо, один з батьків не виконує своїх обов’язків.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/