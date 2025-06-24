Про разову грошову виплату до Дня незалежності України у 2025 році

У 2025 році механізм проведення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”, не змінився.

До уваги отримувачів грошової виплати!

Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, разова грошова виплата буде виплачена у серпні разом із пенсією.

Ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих роботодавцями заявок.

Якщо ви не є пенсіонером та проходите службу / працюєте, то переконайтеся, що роботодавець має документи про вашу належність до ветеранів війни.

До уваги страхувальників!

З 01 липня 2025 року через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та сервісні центри органів Пенсійного фонду України розпочинають прийом заяв з інформацією про осіб, які мають право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України та не перебувають на обліку в Пенсійному фонді України.

Також акцентуємо увагу страхувальників, що банківський рахунок у заяві має відповідати переліку уповноважених банків, визначених Міністерством фінансів України (відповідно до Порядку відбору банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231), через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Якщо ви маєте право на виплату, але не є пенсіонером та не проходите службу / не працюєте, для отримання виплати потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується за умови подання заяви

У заяві (довільної форми) необхідно вказати:

реквізити документів, що підтверджують особу;

номер банківського рахунка для одержання виплати;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

До заяви додаються:

копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні ‒ оригінали);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні ‒ оригінали).

Термін подання заяви на здійснення разової грошової виплати ‒ 01 серпня 2025 року. Якщо немає можливості подати заяву до цього терміну, ви можете це зробити до 01 жовтня 2025 року.

Подати заяву на виплату можна в один зі способів:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);

поштою – на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (за допомогою КЕПу).

Олена РОМАНЧЕНКО, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області