Він вболіває за «Бордо», а воює за Україну

Нещодавно знайома, яка відвідує клуб французької мови, розповіла, що туди якось завітав поранений боєць Інтернаціонального легіону територіальної оборони України на ім’я Брандон. Що він лікується у шпиталі Святого Луки. Що потребує певної допомоги і згоден поспілкуватися. Отже для цього інтерв’ю я запросив найкращого у нас в місті перекладача з французької Петра Наточія.

Як одразу з’ясувалося, справжнє ім’я нашого співрозмовника Ніколя, а Брандон – прізвище і водночас позивний. Нашому герою 29 років, і попри важке поранення він не втрачає почуття гумору.

– Звідки ви родом, Ніколя?

– Я народився в Монтобані, це на північ від Тулузи. Але в останній час жив і працював у Бордо, звідки і приїхав в Україну.

– Що вас покликало взяти участь в обороні незалежності України?

– Громадянська позиція. Я так розумію свій борг перед людьми, які захищають свободу і демократію.

– Можливо, у вас були тут друзі чи знайомі?

– Ні. До цього жодних контактів з Україною я не мав. Коли дізнався про російську агресію і можливість вступу в легіон, одразу рвонув до Польщі, а звідти вже сюди.

– Що ви знали про Україну, про путінізм і військову агресію до того, як сюди потрапили?

– Вперше я про це дізнався 2014 року. З тих пір періодично спостерігав, як розгортаються події у вас. А коли побачив у новинах перші дні масованого російського вторгнення, тоді й вирішив, що вам потрібна допомога таких людей, як я.

– Ви професійний військовий?

– Так. Я два роки відслужив у французькій армії, за військовою спеціальністю мінер.

– Якщо можна детальніше, як ви потрапили в легіон?

– Це було у березні 2022 року. Як тільки вийшов з автобуса, попросив водія викликати таксі, потім насилу пояснив таксисту, що я приїхав воювати, і той відвіз мене до Яворівського полігону. Так я став піхотинцем-розвідником.

– На яких напрямках ви воювали з рашистами?

– Спочатку охороняв ті вулиці Києва, де проходили вуличні бої. Потім нас перекинули в Бучу та Ірпінь, та, оскільки я погано знаю англійську, згодом відправили на курс з покращення мови. Але я його не завершив, треба було зупинити ворога на Харківщині. З травня по серпень ми захищали одне з сіл під Харковом. Потім були позиції десь у лісі біля Куп’янська, а через два тижні – на Луганщині. Тут у грудні і отримав важке поранення. У шпиталі з мене витягли п’ять куль.

– Що ви відчували, коли вперше вступили в бій?

– Адреналін. І більше нічого.

– А нині яка мотивація?

– Я налаштований продовжити воювати. Навіть якщо мені відріжуть пів ноги, я повернуся на передову на протезі.

– За яких обставин вас поранило?

– Був ближній бій. Нас, легіонерів, семеро проти двадцяти росіян. Ми викликали підкріплення. Але поки воно підійшло, вороги вбили двох поляків і одного американця. Мене і одного німця поранили. Нога була посічена. Потім був польовий шпиталь під Куп’янськом, де мене почали рятувати.

– Маєте нагороди?

– Ні. Коли ногу відріжуть, можливо, дадуть медаль. Якщо вона буде красива, залишу, якщо ні, проп’ю.

– Коли ви опинилися у Кропивницькому?

– У червні цього року. А до цього я пройшов через шпиталі Києва, Львова, Полтави, Харкова, Польщі, де мені поставили внутрішні та бокові фіксатори.

– Які маєте проблеми?

– З червня мені чомусь перестали виплачувати гроші. Але нещодавно до мене приходили юристи, які пояснили, що я повинен заповнити певні документі, і пообіцяли, що за кілька тижнів вирішать цю проблему.

– Я чув, у вас є проблема з поверненням до Франції.

– Не зовсім так. Повернутися я можу, але п’ятдесят проти п’ятдесяти, що мене там заарештують і посадять у в’язницю.

– Що ви плануєте наразі зробити?

– Буду наполягати, щоб мені ампутували частину пораненої ноги і поставили протез. Думаю, що тут це зробити можливо.

– Перепрошую, Ніколя, ви одружені?

– Розлучений.

– Маєте дітей?

– Так. Моїй доньці сім років.

– А хто ваші батьки?

– Батько був професійним військовим, у Чаді отримав поранення, нині працює у дорожній службі. Мати – домогосподарка.

– Що вони думають про цю ситуацію, що говорять вам по телефону?

– Батько мною задоволений. В усіх інтерв’ю, які він давав французьким ЗМІ, висловлював гордість. Мати теж, але вона більше переживає і хвилюється за мене. Говорить, що я занадто безстрашний. Доньці про це вони нічого не розказують. Вона ще мала для таких речей.

– А ким ви працювали на батьківщині?

– Де я тільки не працював: на рибному заводі, на будівництві, в ресторані, як столяр виготовляв двері.

– Які маєте захоплення?

– Футбол, регбі, музика 1980 – 90-х років.

– За яку футбольну команду вболіваєте?

– За «Бордо».

– Який нині розклад сил у французькому політикумі?

– Це дуже широкий спектр. Від неонацистів до лібералів і демократів.

– Чи не збираєтесь після війни написати мемуари?

– Після війни я буду зайнятий іншими справами. Можливо, відкрию тут ресторанний бізнес. Звісно, якщо не вб’ють. Хоча я зі смертю вже побратався.

– Все ж таки, чого ви нині потребуєте?

– Я потребую тільки нової ноги.

– Можливо, вас порадували би французькі сири?

– Ні, не варто. По-перше, вони не справжні. По-друге, надто дорогі. Я їх бачив, маю досвід.

– Чи задовольняє вас харчування у цьому шпиталі?

– Так, у цьому шпиталі найкраще харчування серед тих, де я лікувався. Тут гарний вибір страв, чого не було в інших.

– Що вам найбільше подобається в Україні?

– Вся Україна прекрасна. Та особливо мені до вподоби дівчата.

– Чого б ви побажали нам та своїм побратимам?

– Лише перемоги. І якомога швидше!