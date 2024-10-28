«Зарекомендував себе висококваліфікованим юристом і принциповим суддею»

Професійно непридатним визнали суддю Олексія Галагана з Кіровського районного суду Кропивницького, і він подав у відставку.

У квітні нинішнього року Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила кваліфікаційні іспити для понад сотні суддів місцевих та апеляційних судів. Метою було з’ясувати, чи відповідають ці люди займаним посадам. До переліку включили й Олексія Галагана. Улітку відбувся іспит, і Олексій Валерійович його не склав. 22 жовтня Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала, що пан Галаган не відповідає суддівській посаді, та постановила звернутися до Вищої ради правосуддя з рекомендацією про його звільнення. Він не став чекати цієї ганьби і подав у відставку. Так завершилася його суддівська кар’єра.

Суддею Олексій Галаган став у серпні 2007 року, на підставі президентського указу. У червні 2012-го Верховна Рада затвердила його суддею безстроково. А ще через чотири роки про Олексія Галагана заговорили на кропивницьких ринках і в чергах по субсидії. Славу йому приніс ось який інцидент.

Це сталося у ніч з 25 на 26 липня 2016 року. За годину до півночі патрульні поліцейські помітили на вулиці Водогінній у Кропивницькому авто, номерний знак якого не підсвічувався. Зупинили. Водієм виявився суддя Олексій Галаган. Припустивши, що він нетверезий, поліцейські запропонували пройти процедуру із застосуванням спеціального приладу. Олексій Валерійович погодився, але в правоохоронців, як на зло, не виявилося при собі тієї штуковини. Викликали колег з приладом. Але Галаган вирішив не чекати їх і поїхав. Поліцейські – навздогін. Він устиг загнати авто на своє подвір’я і зачинити ворота. Вийшовши з двору, сказав поліцейським, що відмовляється від медогляду. Ті спробували затримати його. Через якусь хвилину двоє патрульних уже борюкалися із суддею на тротуарі. Таки подолавши опір противника і скувавши його руки кайданками, повезли до нарколога. Тест показав, що Галаган – у стані алкогольного сп’яніння. Але той відмовився розписуватися про це. На тому його нічні пригоди закінчилися.

Удень Галаган не забарився із заявою про притягнення до відповідальності поліцейських, з якими не знайшов консенсусу. Мовляв, перевищили повноваження, безпричинно застосували силу. Йому не повірили і відмовили в порушенні карного провадження щодо патрульних.

Невдовзі у Кіровоградський райсуд надійшло аж три протоколи стосовно Олексія Галагана. В першому ішлося про невиконання вимоги поліцейського зупинитися, в другому – про злісну непокору поліції, у третьому, найцікавішому, – про керування в нетверезому стані. Розглядав ці протоколи суддя Микола Сарап. 2 вересня 2016 року він оголосив постанову про визнання колеги винним у їзді напідпитку і злісній непокорі правоохоронцям. Активісти й поліцейські, присутні у судовій залі, аплодували принциповому й незаангажованому служителю Феміди.

Хто ж міг знати, що через кілька місяців, у січні 2017-го, Миколу Сарапа затримають працівники СБУ за підозрою в хабарництві? Він буцімто вимагав через посередника, адвоката Олександра Пантелеєва, три тисячі доларів за м’яке покарання чоловікові, який начебто виготовляв наркотики. У квітні 2017 року Вища рада правосуддя відсторонила Сарапа від роботи у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності. Через іще пів року стало відомо, що справу стосовно Сарапа й Пантелеєва направлено в Кам’янський районний суд Черкаської області. Із січня 2019 року ці матеріали – у Городищенському районному суді Черкаської області. Найближче засідання має відбутися 29 листопада 2024 року.

Тим часом Олексій Галаган домігся скасування постанови про визнання його винним у керуванні авто напідпитку та злісній непокорі поліції. Він поскаржився в Апеляційний суд Кіровоградської області, де й прислухалися до його аргументів. Виявилося, що Галагана оглядали в наркодиспансері з порушенням процедури, а в протоколі про злісну непокору бракує фактичних подробиць, ще й час інциденту неправильно вказано. З цих важливих підстав суддя Апеляційного суду Людмила Ткаченко 23 вересня 2016 року скасувала ухвалену Сарапом постанову про притягнення Галагана до адміністративної відповідальності.

Здавалося б, Олексій Валерійович вийшов сухим з води, ще й не витратився на штраф. Та якимось чином про його історію дізнався тодішній народний депутат Антон Геращенко і звернувся у Вищу раду правосуддя із заявою про «зухвалу поведінку Галагана Олексія Валерійовича, який був затриманий представниками патрульної поліції за кермом власного автомобіля в нетверезому стані». Нардеп попросив ВРП притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

24 січня 2018 року Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя постановила рішення у цій справі, і воно виявилося не на користь Галагана. Щоправда, беззаперечних доказів того, що той керував авто напідпитку, висока палата не знайшла. Але дійшла висновку, що він «протиправно залишив місце його зупинки працівниками патрульної поліції, відмовлявся від проходження огляду для визначення стану алкогольного сп’яніння (у тому числі шляхом залишення місця зупинки), не виконував законних вимог працівників поліції про зупинку транспортного засобу». «Незаконні дії судді Галагана О.В. явно порушують загальноприйняті уявлення та моральні норми стосовно прийнятної у суспільстві поведінки», – йдеться в рішенні палати. Дисциплінарна палата ВРП вирішила покарати Галагана так: на три місяці відсторонити від правосуддя, позбавити на цей час доплат до окладу і направити на курси підвищення кваліфікації в Національну школу суддів, після чого прийняти в нього іспит: чи здатний і надалі здійснювати правосуддя.

І от Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала його непридатним.

Висновки Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів дещо суперечать характеристиці, даній Галагану керівництвом райсуду: «за час роботи на посаді судді Галаган зарекомендував себе висококваліфікованим юристом, сумлінним, працьовитим та принциповим суддею, судові справи розглядає вчасно та якісно, при відправленні правосуддя вірно застосовує норми матеріального та процесуального права. Велику увагу приділяє підвищенню свого професійного рівня. Дисциплінований, неухильно дотримується вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді та високих стандартів поведінки».

Віктор Іваненко, «УЦ».