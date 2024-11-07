Хід реалізації проєкту “Простір 3D”: підтримка, творчість, адаптація

Нещодавно в місті Олександрія розпочав свою роботу «Простір 3D», який був задуманий як місце для розвитку, підтримки та творчого самовираження мам та їхніх дітей віком від 3 до 7 років.

За 4 тижні своєї роботи цей простір став справжнім гостинним та затишним місцем для родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО), де відчувається тепла атмосфера та створено нові можливості для навчання.

Проєкт «Простір 3D» відкрито в Будинку дитячої та юнацької творчості, що знаходиться в м.Олександрія, на вулиці Софіївській, 28.

Його завдання — підтримати родини ВПО, які стикаються з викликами адаптації до нових умов, створивши простір для освіти, соціалізації та відпочинку, за сприяння та фінансовій підтримці від ACTED в рамках Консорціуму Реагування та фінансування Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Місією “Простору 3D” є не тільки розвиток дітей, а й можливості для мам отримати відпочинок, розвивати свої навички та налагоджувати соціальні зв’язки.

Це місце стало важливою платформою для об’єднання мешканців громади, розвитку нових ініціатив і забезпечення умов для всебічного розвитку.

В просторі регулярно проводяться заходи та різноманітні активності:

– творчі майстер-класи для дітей та дорослих,

– заняття для розвитку логіки, мислення, уваги та памʼяті,

– активні та настільні ігри,

– руханки,

– заняття з йога-терапії;

– діють групи підготовки дітей до школи. Проєкт «Простір 3D» — це крок до створення міцної спільноти, де кожен знайде підтримку, розвиток і нових друзів!