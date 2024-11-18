Прощальне інтерв’ю Євгена Лавренчука

Нещодавно голова Кіровоградської облради Юрій Дрозд видав розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків директора-художнього керівника музично-драматичного театру імені Кропивницького на Антона Шурпіка. Оскільки черговий тво поки що відмовився спілкуватися з нашим журналістом, ми взяли коротке інтерв’ю у попереднього. Хоча після нашої розмови запитань тільки побільшало.

– Пане Євгене, з якими почуттями ви залишаєте театр корифеїв?

– З почуттям сатисфакції від вже зробленої роботи. Я маю на увазі не тільки постановку вистави «Перед волею», але і запуск сезону «Повернення корифеїв», і ребрендинг всієї айдентики театру, і те, що вдалося зробити з точки зору маркетингу. А ще показ вистави «Перед волею» у Львівській опері в рамках фестивалю «Золотий Лев» (до цього театр не показував своїх вистав на міжнародних фестивалях). А ще той факт, що про театр корифеїв почали говорити по всій Україні, власне під кутом мистецького явища. Також радий, що вдалося реалізувати прем’єри «Учта на Хуторі Надія», «Гра в корифеїв» та «Житейське море. Суєта» у постановці Олександра Самусенка.

– Чи все те втілили, про що мріяли?

– Я не мріяв. Я запланував і поступово втілював задумане. У цьому сезоні мною було анонсовано вісім прем’єр! Вісім! Серед тих проєктів і міжнародна копродукція, і ґрантовий проєкт. Не шкодую, адже зможу реалізувати все це в іншому місці. За Кропивницький прикро.

– Де маєте намір продовжувати свою творчу діяльність?

– В Україні та в Європі. Вже маю підписані домовленості, але ми ще не узгодили з командою порядок медійного позиціонування цього.

– Що побажаєте кропивничанам?

– Побажаю відстояти театр корифеїв від депутатського свавілля та інтриг. Він того вартує.