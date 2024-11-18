Все так і не так

Вже видно світло наприкінці тунелю, тільки тунель, сука, ніяк не закінчується.

Михайло Жванецький.

Пам’ятних та символічних дат тепер більше, ніж може вмістити людська пам’ять. Одні проходять повз нас, не викликаючи жодних почуттів, інші змушують пригальмовувати наш щоденний забіг, але ця сьогоднішня б’є з усієї сили по голові, приголомшує величиною і змістом – 1000 днів війни. 24 000 годин, 1 440 000 хвилин.

Пам’ятаєте легендарну фразу Воланда? «Так, людина смертна, але це було б ще пів біди. Погано те, що вона іноді раптово смертна». Ці півтора мільйона хвилин постійно несли загрозу раптової смерті кожному з нас. Більше того, годинник війни не зупинився на цій цифрі, його стрілки не замруть ні сьогодні, ні завтра.

Весь цей час наша газета виходила щотижня, навіть тоді, коли здавалося, ось-ось країна впаде. І в кожному номері ми писали про війну, про живих і полеглих героїв, про тих, хто допомагає їм у тилу, і трохи про мирне життя – воно також тривало, багато в чому завдяки їм. І сьогодні не підбиватимемо жодних підсумків, не станемо займатися статистикою – за нас про це напишуть, знімуть і покажуть у своєму єдиному телемарафоні за бюджетні гроші спеціально навчені та оплачені люди. А ми з колегами залишимося у впевненості, що все головне своїм читачам за тисячу днів війни вже сказали, і краще б ці мільйони гривень пішли на дрони та протези.

Коли скінчиться російсько-українська війна? Запитання, яке хвилює буквально кожного, насправді має одну-єдину відповідь: дуже нескоро. Точніше вам cкажуть лише астрологи чи політики, але без жодної гарантії, що так і буде.

Рівно рік тому тоді ще головком ЗСУ Валерій Залужний у статті для журналу The Economist написав, що російсько-українська війна зайшла в глухий кут. Але якщо бути точним, генерал, який добре володіє англійською, ужив слово stalemate, яке можна, звичайно, перекласти як «глухий кут», а можна як «безвихідне становище». Тоді Володимир Зеленський різко це спростував, стверджуючи, що ніякого глухого кута немає, а Україні потрібно більше зброї, але, як мовиться, осад від слів Залужного залишився досі, і де генерал зараз – знаєте.

До речі, стаття в журналі The Economist присвячена не глухому куту, а ефективним виходам з нього, вона і сьогодні, на жаль, не втратила актуальності, бажаючим рекомендую перечитати. Хоча б тому, що за рік ситуація на фронті стала лише гіршою…

З лютого наступного року після офіційного здобуття президентських повноважень Дональдом Трампом мирні переговори з путіним (прямі чи через посередників) можуть стати реальністю. Але це ніяка не новина, власне, у зв’язку з цим хочу сказати про інше: припинення бойових дій не означає закінчення війни. Це зовсім не те саме.

Скажу прямо те, що думаю. Наступні 1000 днів не будуть легшими, ніж минулі. Ні економічно, ні фізично, ні морально. Навіть «заморожений конфлікт» щодня призводитиме до жертв, хоч і не в таких кількостях, як сьогодні, і це, мабуть, єдиний великий плюс. Принаймні для тих, хто вважає, що збереження незалежності країни та людських життів дорожче за території.

Додам, що припинення бойових дій точно не зупинить корупцію на відновленні зруйнованої інфраструктури, не припинить контрабанду, замість МСЕКів відкриються нові доходні місця, і так далі за списком.

І, звичайно, закінчення війни або навіть пауза в ній неминуче гарантує проведення виборів – президента, парламенту та місцевого рівня. Враховуючи стресовий психоемоційний стан нації, можна очікувати чого завгодно, тільки не спокійного та розумного волевиявлення.

По суті, підготовка до виборів уже почалася. Для партії влади – системна, для інших вона більше схожа на фальстарт, украй недоречний сьогодні. Впевнений, що найвагоміше слово на виборах мають сказати фронтовики – не штабні, не тилові, не ряджені, а справжні. Ті, хто пройшов через Авдіївку, Бахмут, Покровськ. Вони на багато речей мають свій погляд. І в наступні 1000 днів нам потрібно дуже уважно прислухатися до їхніх слів. Особливо якщо їх не розтягнуть по різних партіях та блоках. Їм би об’єднатись, але це, на жаль, не про українців.Ну і найважливіше до кожного з тисячі днів війни: вічна пам’ять полеглим і слава живим захисникам України!