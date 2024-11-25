Бажання у всіх українців одне, а плани на різдвяні та новорічні свята у кожного свої. Пропонуємо кропивничанам врахувати те, що запропонувала міська рада і про що на брифінгу розповіли начальниця управління культури Кропивницької міської ради Анна Назарець та начальниця управління торгівлі та побутового обслуговування населення Алла Козлова.

Для кропивницьких дітей новорічну атмосферу розпочнуть створювати вже цього тижня. У Кропивницькому працюватиме резиденція святого Миколая і Різдвяне містечко. Цьогоріч вже традиційно у Кропивницькому прикрашатимуть живі ялинки на площі перед міською радою. В середмісті відбуватимуться і всі заходи.

– Усіх діток запрошуємо в резиденцію святого Миколая, яка діятиме у Туристично-інформаційному центрі. Тут 6 грудня з 12.00 до 18.00 дітки зможуть розказати вірш, проспівати пісню чи продемонструвати інші свої таланти і отримати від святого Миколая подарунок, – повідомила Анна Назарець. – У ТІЦі ж відбудеться і професійна фотосесія для родин захисників і внутрішньо переміщених осіб. Попередній запис буде оголошено за посиланням: https://kroptravel.gov.ua/.

Із 10 по 25 грудня тут же відбуватимуться майстер-класи для всіх охочих з виготовлення традиційних різдвяних прикрас. У ТІЦі пройдуть також різдвяні зустрічі у стилі традиційних українських мотивів. Локації діятимуть до 6 січня.

На площі перед Кропивницькою міською радою із 2 грудня по 4 січня працюватиме Різдвяне містечко. За словами Алли Козлової, тут облаштують 8 будиночків, де кропивницькі підприємці пропонуватимуть новорічні сувеніри і крафтову продукцію. Крім того, напередодні свят тут відбудуться благодійні ярмарки. Охочі зможуть сфотографуватися на фоні різдвяних фотозон, а для малечі діятимуть невеликі атракціони.

Головної ялинки на площі Героїв Майдану знову не буде. Як відомо, штучна, яку раніше встановлювали, два роки тому була пошкоджена вітром. Віднoвленню вoна не підлягає. Купувати нову ялинку цьoгo poку не вбачають за необхідне, зазначила Анна Назаpець. Фінансування загальнoміських святкoвих захoдів дo війни складалo близькo 1,5 мільйона гpивень. У 2024 poці виділили 127 тисяч гpивень.

Усі заходи, що відбуватимуться на Різдво і Новий рік, мають на меті підняття духу кропивничан і підтримку наших захисників, які нині боронять Україну.