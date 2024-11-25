Врятовані та вдячні

Для багатьох людей не буде відкриттям той факт, що тварини вміють дякувати. Їхня вдячність – у поведінці, погляді, особливій енергетиці, яка позитивно впливає на людину, яку можна відчути фізично і ментально. Кілька врятованих і вдячних тварин утримуються в реабілітаційному центрі Hippos у Кропивницькому.

В основному це коні. Першою була Гера. Її власниця – Катерина з Харківщини, вона мала двох коней. Коли з дітьми була вимушена залишити домівку, спершу привезла до Кропивницького дітей. Потім звернулася до керівника центру Hippos Дмитра Попова з проханням допомогти їй перевезти коней.

– Ми поїхали на спеціальній машині, – розповідає Дмитро. – На місці побачили, що тих коней привласнили якісь чоловіки. Одного коня вже зарізали, а за Геру стали вимагати велику суму грошей. Ми сперечалися, доводили їхню неправоту. Завдяки небайдужим людям вдалося забрати кобилу й привезти сюди.

Згодом Дмитро приєднався до волонтерів, які вивозили тварин з-під Авдіївки, із зони бойових дій. Тоді не вистачало людей, які на цьому знаються. Крім того працювати доводилося під мінометними обстрілами. Звідти була привезена Сальвія (на фото). Її покинув табун, вона була поранена, у поганому стані. В Hippos тварину вилікували, реабілітували, зараз вона почувається добре. Табун, близько двадцяти коней, загинув – напевно, зайшли на мінне поле.

– Коли ми почали активно займатися іпотерапією з пацієнтами госпіталю, стали шукати коней для цього. Вони анатомічно мають підходити, – продовжив керівник центру. – Нам запропонували Мілку з сусідньої області. Було десять вечора, ми під’їхали за вказаною адресою і побачили перелякану, стривожену, розгублену кобилу. Дізналися, що її продають заготувачі, що вона мала піти на м’ясо. Забрали не вагаючись. Тепер вона в нас леді. В іпотерапії як знахідка, бо витримує вагу до 100 кілограмів – для неї це норма.

Аляску привезли з Харківщини. Волонтери шукали двох верблюдів, але марно – вони підірвалися на розтяжках. Зате знайшли кілька коней, які пережили окупацію. Аляску забирали під авіаударами. На диво, вона поводилася спокійно – надивилася, натерпілася.

З тих місць вивезли в «сіру» зону багато великої рогатої худоби. Люди, які евакуювалися, повідомляли адреси, де залишилися чи корова, чи коза. Всіх, кого знайшли, перевезли в небезпечні місця.

В пошуках ще одного коня для іпотерапії поїхали на захід України. Планували взяти одного, а повернулися з іншим. Руслан був хворий, кашляв, з носа та очей текло. Вирішили, що мають забрати саме його. Заплатили суму, яка влаштувала власників коня, і привезли тварину в новий дім. Зараз це статний красень, який допомагає людям повернутися до життя, наповненого сенсом і позитивними емоціями.

Соколя, яке випало з гнізда, до центру привезли військові. Пташка росте, добре харчується, демонструє характер, готується до волі. Також військові привезли лиса Микиту. Маленьке, самотнє, прибилося до людей, і його передали у центр. Його потримали на карантині, зробили необхідні щеплення. Дуже красивий, з білою шиєю, пухнастим хвостом, як на картинці з казки. Грайливий, активний, його можна гладити. Кусає пальці, але лагідно, не боляче.

Рядовий Козя. Рятувальна операція під Авдіївкою, яка згадувалася вище, називалася «Врятувати рядового Конні». Під час неї з-під обстрілів вивезли козеня, яке назвали Козя. Вільно ходить територією центру, треться об ноги відвідувачів, як кошеня. Любить, коли на нього звертають увагу.

Всі тварини тут щирі: і коні, і лис Микита, і єнот Тьома, і гуска Катя. Вони відчувають голос, настрій, вібрацію. Зчитують стан кожної людини й поводяться відповідно. Вдячні за добре ставлення до них, за те, що людина змінила їхню долю.

Хто проходить реабілітацію в центрі Hippos – люди чи тварини? Напевне, ті й ті. Всі, хто сюди потрапив, допомагаючи іншому, віддаючи свою енергетику в обмін на іншу, поновлюють свої життєві сили. Врешті любов долає всі негаразди.