Святий Миколай здійснив заповітні бажання

6 грудня у дитячій обласній філармонії відбувся захід, присвячений Дню Святого Миколая.

Яскравою зробили концертну програму:

солісти обласної філармонії;

учні музичної школи №1 ім. Г.Г. Нейгауза м. Кропивницького;

народний хореографічний ансамбль «Росинка» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Художній керівник Маргарита Пятова;

народний художній хореографічний ансамбль «Час пік» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Керівник Ірина Мурована;

народний художній колектив студії вокального мистецтва «Антарес» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Керівник Дороганич Олена;

зразковий хореографічний ансамбль «Олена». Керівник Тетяна Алфьорова;

студія хореографічного мистецтва «Авангард» БК ПАТ НВП «Радій». Художній керівник – Андрій Громов;

У фойє була представлена виставка від дитячого малюнку арт-простору «Сова».

Також на честь свята всі артисти отримали солодкі сюрпризи від Мережі кондитерських магазинів «Карамелька».

Дуже важливою складовою заходу була благодійність. Святий Миколай здійснив заповітне бажання хлопчика Даніїла, який, на жаль, не зміг бути присутнім через те, що проходить лікування. Тому передав хлопчику подарунок, про який він так мріяв і писав у листі.

Також збиралися кошти на допомогу онкохворим діткам, які є підопічними благодійного фонду «Янгол життя», засновницею якого є Ольга Присяжнюк.

Ще однією втіхою для дітей були подарунки від партнерів – магазину одягу «Teens”, які передали одяг цим діткам.