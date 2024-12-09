Лампове свято

«Ламповий — приємний, затишний. Може стосуватися будь-чого, але найчастіше використовується, щоб описати атмосферу в якомусь приміщенні або спільноті». Саме в такій атмосфері і пройшло святкування 40-річчя нашої обласної організації НСПУ. Як у цьому так і в іншому сенсі, зважаючи на блекаутні обставини. Тобто при світлі ламп і ліхтариків.

Того дня невелика зала літературно-меморіального музею Карпенка-Карого не змогла вмістити усіх, хто прийшов привітати письменницьку когорту Кропивниччини. Та найбільш приємним став візит голови Національної Спілки письменників України Михайла Сидоржевського. Він привітав майстрів художнього слова і зокрема наголосив: «Це поважна дата, поважний ювілей. Ви одна з наймолодших наших обласних організацій, але одна з найкреативніших на сьогодні, найдинамічніших, найуспішніших. Якщо говорити не лише про таку важливу складову як книжки, як присутність серед вас поважних імен, але також, що важливо у час війни, про заходи, про кроки, які ви робите для розвитку нашої літератури у захисті нашої мови, нашої культури. Ми мусимо розуміти, що нині основні події відбуваються звичайно на сході, на півдні, де наші герої відстоюють незалежність нашої держави. Але після завершення війни (вона завершиться так, як ми хочемо того) для нас, письменників, для людей культури, людей мистецтва боротьба за українську Україну буде продовжуватись. Тому така велика сьогодні ціна письменницького слова. Я це відчуваю з реакції людей, коли доводиться виступати. Сьогодні люди стали більш уважні до письменницького слова. Люди чекають від нас якихось орієнтирів у теперішньому лихолітті. Це наше завдання на перспективу».

Михайло Сидоржевський разом з головою обласного осередку Надією Гармазій вручив членські квитки новообраним письменникам Олені Павленко, Петру Мельнику та Сергію Полуляху. Відтепер наша обласна організація НСПУ налічує 32 персони.

Привітати літераторів прийшли також заступниця голови Кіровоградської ОВА Катерина Колтунова та перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій Семенюк. Зокрема Катерина Колтунова сказала: «Сорок років – ціла епоха. Сорок років з вашої Спілки виходила плеяда сильних потужних письменників, з якими ми щоразу знайомимось наново. Багато хто з вас починає наново писати. Писати у найтяжчі часи для України. Це біль і водночас творчий поступ, який буде показувати, якими ми були в ці часи. Ви можете створювати образи, писати про нас, про українців, про жителів Кіровоградщини для інших людей. Це така універсальна комунікація між нами, аби зрозуміти один одного, зрозуміти почуття, аби створити якусь емпатію, об’єднати. За це вам безмежна вдячність. Бажаю кожному з вас натхнення та написати твір про перемогу».

Юрій Семенюк вручив голові обласної організації НСПУ Надії Гармазій пам’ятну відзнаку «За значний внесок у розвиток української літератури та мистецтва, активну громадянську і просвітницьку діяльність, вагомі літературні здобутки та з нагоди 40-річчя від дня заснування». У відповідь пролунали такі слова: «Символічно, що наше сорокаріччя ми відзначаємо саме в такому блекауті. Ми цього не могли передбачити, як і не можемо передбачити того, що буде завтра. Але кожен з нас повинен робити те, що вміє робити найкраще на своєму місці».

Того дня частина кропивницьких письменників отримала грамоти та подяки від обласної військової адміністрації, а ще почесні відзнаки від керівництва НСПУ.

Прикрасою свята стали також музичні номери від викладачів дитячої музичної школи ім. Нейгауза, а також теплі слова та подарунки від партнерів – бібліотекарів та музейників.

За традицією свято закінчилося чаюванням у приємній компанії у затишному будинку на вулиці Тобілевича, 16.