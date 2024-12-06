Програма «Тепла зима»: хто отримає 6 500 гривень допомоги від держави? Пояснюють експерти

Нещодавно Кабмін ухвалив рішення про запровадження одноразової грошової допомоги окремим категоріям людей «Тепла зима». Розмір допомоги складає 6500 гривень. Хто зможе отримати допомогу та як її витрати — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Що це за програма?

Програма «Тепла зима» — це одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Впродовж грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 гривень допомоги від держави.

Хто отримає допомогу?

родини, які є малозабезпеченими сім’ями з дітьми та отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімʼям відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. Nº 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

сім’ї-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання;

особи з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Коли будуть здійснені виплати і на що їх можна витратити?

Виплату нової допомоги здійснять протягом грудня 2024 року. Гроші можна витратити на теплий дитячий одяг та взуття. Проте, ніякого контролю за витратами зимової допомоги не буде. Тож гроші, за необхідністю, можна направити як на їжу, так і на комуналку, якщо теплі речі, наприклад, вже були куплені раніше. Жодних обмежень щодо торгових мереж чи сайтів, на яких можна придбати дитячі товари теж не буде.

Чи потрібно додатково звертатися за отримання допомоги?

Додатково звертатися за призначенням виплати не потрібно. Виплати зарахують автоматично, а кошти надійдуть на картковий рахунок отримувача допомоги.

«Ці гроші нараховуватиме безпосередньо Мінсоцполітики, а виплати здійснюватимуть районні управління соцзахисту населення. Спеціально звертатися до них із заявами чи документами не потрібно, адже вони безпосередньо ведуть облік таких громадян і мають реєстри з їхніми даними», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

У чому нюанси?

Одноразову допомогу буду виплачувати сім’ям, які у листопаді 2024 року були одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Це означає, що не всі переселенці претендуватимуть на допомогу.

«Якщо на момент виплати одноразової грошової допомоги виявлено, що одержувач допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб або державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не мав права на її отримання, надміру виплачені кошти доведеться повернути», — наголошує Микола Брюховецький.

За потреби отримати юридичну консультацію внутрішньо переміщені особи можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу ВПО надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.