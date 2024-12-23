Що нового очікується для читайликів обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка у 2025 році? На це та інші запитання відповідає її директорка Таїса Манжула.

– Звичайно ж це нові книжки!

Відкриття нової локації бібліотечного арт-простору «Відкрий себе» буде спрямоване на підтримку ментального здоров’я дітей за допомогою арт-терапії.

Для тих, хто хоче дізнатися більше та удосконалити свої знання з української мови у відділі підліткового читання продовжить свою роботу Мовний простір.

Підлітків запрошуємо в «Бібліохаб 11+», а малечу в пізнавально-ігровий простір BOOKняшки.

Долучиться бібліотека і до проведення Всеукраїнського тижня дитячого читання – 2025.

Організаційно та методично забезпечимо проведення як у нашій бібліотеці, так і в бібліотеках області Всеукраїнських конкурсів «Лідер читання» та «Творчі канікули».

В інтернет-залі протягом року буде працювати ІТ-бібліотека для дітей, а влітку – «ІТ-саmp».

На наших користувачів чекає оновлена версія вебсайту бібліотеки. Але це не повний перелік заходів у 2025 році. Ми плануємо багато інших цікавих бібліотечних подій і запрошуємо батьків та дітей взяти в них участь.

Різдвяні та новорічні свята мають свій особливий шарм, занурюють дітей в атмосферу родинного затишку і тепла, пробуджуючи в серці дитинство, наповнюючи життя яскравими фарбами, незабутніми спогадами.

Тож місія дитячих бібліотекарів – створити в ці дні в бібліотеці атмосферу радості, тепла і натхнення.

Творчі та креативні бібліотекарки в відділі дитячого та сімейного читання заздалегідь подбали про те, щоб дітки відчули особливий аромат зими – аромат чудес і казок.

Святкова містерія «Коли янголи спускаються на землю» до Дня Святого Миколая, презентація книжкової виставки «Казки Хурделиці», презентація інсталяцій «Зима у місті», «У свято на санчатах», зимова відеоруханка від самих бібліотекарок ще раз усім нам довели, що той, хто не розучився вірити в казку здатний притягувати до себе дива.

Світлі історії від світлих людей запалюють маленькі вогники в дитячих серденьках. Вогники надії, любові та віри в Перемогу.

В один із грудневих днів ділилася з читачами своїми зимовими історіями письменниця Юлія Хандожинська, яка створила неймовірну затишну святкову атмосферу. В інший до бібліотеки на зустріч з малечею завітала письменниця Ольга Могильда і захопила присутніх прекрасною зимовою історією про песика Лакі, яка вкотре переконує – дива існують. На «Мамині читання» наших читайликів запросила і письменниця Вікторія Семененко, яка читала дітям свою казочку «Моє зимове диво».

Незвичними в ці зимові дні були у бібліотеці сторітеллінгі, які підготували наші бібліотекарки за книжками Міріам Манн «Метушня у різдвяній школі» та Тома Флетчера «Відкрий магію Різдва. Різдвозавр». У цей час діти слухали цікаві пригоди, мандрували потягом, танцювали з Санта Клаусом, допомагали ельфам виготовляти ялинкові прикраси.

Недільний творчий проєкт «Вікенд з бібліотекою» теж працює за новорічною програмою. Щонеділі – настільні ігри, конкурси, майстерки, голосні читання зимових книжок, ігрові програми. А наш кінозал працює за програмою «Місяць різдвяного кіно».

У відділі підліткового читання відбулася презентація книжкової виставки «Зима крокує, дива дарує». У цьому відділі працює творча студія майстер-класів «Хобі-територія», де діти виготовляють різдвяні віночки, прикраси на ялинку, новорічний декор. Планується проведення бібліотечної новорічної вечірки «З новою книгою в новий рік». Новорічні бібліотечні активності тривають. А ще наші бібліотекарі запрошують 29 грудня на ігрову програму «Ярмарок різдвяних звичаїв».