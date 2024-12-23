Кропивницький став третім містом, де відкрився безбар’єрний реабілітаційний модуль для українців, які постраждали від війни. Він діє на території міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Приміщення площею 72 квадратних метри обладнане всім необхідним для надання комплексних реабілітаційних послуг, включаючи психологічну підтримку, фізичну терапію та соціальну інтеграцію. Модуль дoзвoляє здійснювати фізичну реабілітацію, пoстанoву ходи на протезах, супровід протезування, ергoтерапію, відновлення мовлення тoщo. Також у прoстoрі ветеранам та членам їхніх родин надаватимуться послуги юридичного супрoвoду.

За словами головної лікарки ЛШМД Людмили Романів, за день фахівці зможуть прийняти 20 пацієнтів. Директор департаменту охорони здоров’я ОВА Олег Рибальченко зазначив, що в кожному кластерному закладі вже створені реабілітаційні відділення, у лікарні швидкої медичної допомоги також. Потужності цих відділень обмежені, і модуль їх збільшить.

Вартість проєкту близько 3,5 мільйона гривень. Міська влада забезпечила модуль комунікаціями, облаштувала майданчик. А взагалі це соціальна франшиза, яку реалізує благодійний фонд «Майнді» за підтримки Visa та Ощадбанку. У Кропивницькому – у партнерстві з Kernel. Проєкт реалізується у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я Кабміну та громадською організацією «Безбар’єрність».