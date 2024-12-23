Останнє засідання року

На двадцять дев’ятому засіданні дев’ятої сесії Кропивницької міської ради депутати прийняли головний фінансовий документ територіальної громади – бюджет на 2025 рік. Можна відпочити, але не довго, попереду багато роботи.

Начальниця фінансового управління міськради Любов Бочкова довела до відома, що доходи бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік розраховано у сумі 3,328 мільярда гривень. Основними джерелами доходів бюджету у наступному році залишаються податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки та збори, акцизний податок.

Видаткова частина бюджету обрахована в сумі 3,328 мільярда гривень. Майже половину обсягу видатків займає управління освіти. Друге місце – за ЖКГ. Передбачено організацію благоустрою населених, реконструкцію сектора для почесних поховань на території Далекосхідного кладовища, експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду та ліфтів, утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури тощо.

Коментуючи прийнятий бюджет на наступний рік, секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка відзначив, що він дає надію на стабільність для Кропивницької територіальної громади. «Незважаючи на труднощі воєнного часу, ми передбачаємо зростання бюджетних надходжень більш ніж на 8 відсотків», – зазначив секретар міськради.

Кропивницька міська рада затвердила Стратегію розвитку Кропивницької міської територіальної громади до 2030 року, а також План заходів з її реалізації. Стратегія передбачає вісім пріоритетних напрямків: економічний потенціал, розвиток людського потенціалу, стала мобільність, просторовий розвиток та екологія, інфраструктурний розвиток, цифрове управління та комунікація, охорона здоров’я, багатовікові традиції. Сформовано перелік із 92 проєктів місцевого розвитку. Їхня загальна вартість складає майже 5 мільярдів гривень із залученням різних джерел фінансування.

Всі присутні на засіданні депутати підтримали запит депутатки Олександри Ткаченко, який стосується фінансування дитячих хореографічних колективів міста, їхнього розвитку та забезпечення можливості виступати на концертних майданчиках Кропивницького.

У Кропивницькому діють понад 30 хореографічних колективів, які створюють власні концертні програми, сприяють культурному розвитку дітей і громади, а також підтверджують свої звання зразкових або народних. Звітні концерти необхідно проводити на професійних сценах – така умова. А відповідних сцен в місті лише дві – філармонія та театр Кропивницького. І використання цих майданчиків є платним навіть на пільгових умовах, що створює значне фінансове навантаження на колективи та батьків їх учасників.

Тож депутати підтримали запропонований колежанкою алгоритм: розрахувати необхідну суму для підтримки хореографічних колективів; розробити механізм надання фінансової допомоги на оплату оренди концертних майданчиків; надати підтримку як комунальним, так і приватним колективам, за умови офіційної реєстрації та наявності понад 60 учасників.

Попередні суми невеликі: 60 тисяч гривень на рік для комунальних колективів і 30 тисяч гривень для колективів іншої форми власності. Прийняте рішення стане важливим кроком для забезпечення доступу колективів до якісних умов для розвитку культури в місті.