Зустрічаємо Змію!

Згідно зі східним китайським календарем, прийдешній рік пройде під знаком Зеленої Дерев’яної Змії. У Китаї 2025-й розпочнеться 29 січня 2025 року й закінчиться 16 лютого 2026 року. По віруваннях жителів Піднебесної це буде період змін, нових можливостей, адже змія є символом гнучкості, мудрості, адаптації.

У китайській астрології змія вважається найзагадковішою і найсильнішою твариною. Тому, коли вона має вплив на певний рік, це завжди період потужних трансформацій, нових викликів, самопізнання. Це буде рік довгострокових планів і стратегічних дій, і треба зважено підходити до будь-яких своїх рішень, завжди спиратися на інтуїцію.

Люди, народжені в рік Змії, відрізняються аналітичним складом розуму, уміють знаходити вихід з будь-яких ситуацій, схильні до самопізнання.

2025-й буде роком Зеленої Дерев’яної Змії, і стихією цього періоду буде молоде, зелене Дерево.

У новому році щастя принесуть усі кольори, пов’язані із стихією Дерева, – білий, чорний, жовтий і золотий. Золотий і жовтий – символи багатства, тепла, щастя. Білий символізує нові почини, чистоту. Чорний, хоча і здається похмурим, насправді в китайській міфології є символом мудрості, глибини.

Згідно зі східним гороскопом, 2025 рік стане найбільш вдалим для тих, хто народився в рік Мавпи, Півня і Бика. Будьте готові до певних труднощів в професійному і особистому житті, якщо ви народилися в рік Коня, Свині або Тигра. А ось ті, хто народився Змією, відчують посилення основних рис своєї вдачі, зокрема, інтуїції, мудрості й обачності.

У чому зустрічати свято

У ніч проти 1 січня 2025 року вибір вбрання може стати вирішальним, адже, за повір’ями, впливатиме на енергетику впродовж усього року. Символ року – Зелена Дерев’яна Змія – асоціюється з усіма відтінками зеленого, золотого та коричневого.

Зелений – колір відновлення, зростання, гармонії та єднання з природою. А ще він символізує початок нового життя. Від ніжного м’ятного до благородного смарагдового – зелений стане справжнім талісманом для нового 2025 року.

Золотий – сравжня класика цього свята. Це відтінок, який говорить про багатство, розкіш, сонячне світло, а тому він принесе в ваше життя успіх та сяйво.

Коричневий колір символізує стабільність, а тому здатний додати впевненості у собі, нагадати про важливість збереження своїх коренів, навіть у тому разі, якщо ви прагнете до чогось нового.

Окрім цих ключових кольорів, також зверніть увагу на білий, який є символом нових починань, чистоти. Обираючи вбрання в білому кольорі, ви ніби притягуєте успіх, щоб почати все з чистого аркуша.

Прикрашаємо ялинку

Найкращим варіантом для ялинки 2025 року стануть новорічні прикраси з натуральних матеріалів: новорічні іграшки з дерева, шишки, прикраси з тканини, паперу або картону, солом’яні різдвяні прикраси – янголи, підвіски, зірки, сніжинки тощо, горіхи в золотій чи срібній фользі, висушені кільця апельсина, палички кориці тощо. Також чудовим декором стануть пряники, домашнє печиво, цукерки та інші солодощі.

Змії сподобаються також смарагдові кулі, зелений дощик, стрічки, ланцюжки, пір’я і навіть елементи бамбука, який є символом гнучкості. Коричневі дерев’яні прикраси, елементи з ротангу або плетені орнаменти додають ялинці природності й затишку, а також прекрасно підкреслюють дерев’яну сутність символу року. Коричневий декор добре поєднується із золотом і зеленню, створюючи м’якість та гармонійність. Синій і блакитний – класичні кольори для новорічного декору, які символізують воду та спокій. Чудово поєднуються з зимовою тематикою, додають відчуття легкості та спокою. Використовуйте сині гірлянди, кулі з блискітками та підвіски. Можна додати золотисті стрічки, гірлянди та сніжинки, щоб ялинка виглядала вишукано і дорого. Срібний – благородний відтінок, який можна поєднувати з фіолетовими, лавандовими чи бузковими прикрасами. Сріблясті зірки та сніжинки підкреслять витонченість символу року. Використовуйте також білі кулі, сніжинки. Білий декор добре поєднується із зеленим і синім, допомагаючи створити баланс між насиченими кольорами.

Що даруємо

Ювелірні прикраси. Вважається, що змія асоціюється з дорогоцінним камінням. Витончені прикраси з камінням, як нефрит, смарагд чи перли, підкреслять символізм та елегантність року.

Книги та курси. Змія символізує мудрість і знання, тому книги або навчання по темі, що цікавить, можуть стати відмінним подарунком для ваших близьких.

Фігурки та статуетки. Статуетки змії з дерева або каменю принесуть удачу та захист до будинку. Також вони можуть стати стильною окрасою інтер’єру.

Парфуми та аромати. Стійкий аромат асоціюватиметься з елегантністю змії та її магнетизмом. Виберіть щось витончене, з пряними, деревними чи східними нотками.

Що готуємо

Новорічне меню має бути святковим, і для цього добре підходять салати, які викладаються шарами, адже їх можна красиво прикрасити. До речі, традиційні салати заграють новими смаковими фарбами, якщо їх трохи вдосконалити, як, наприклад, традиційну «шубу».

Салат «Нова шуба»

1 філе оселедця, 1 ріпчаста цибулина, 3 картоплини, 1 морква, 1 буряк, 3-4 зубчики часнику, 50 г тертого сиру, 3-4 ст. л. майонезу для заправки, сіль і чорний мелений перець за смаком, зелень для прикраси.

Помиємо і відваримо до готовності картоплю, буряк і моркву, не очищаючи їх від шкірки. Очистимо від шкірки. Слабосолоний оселедець розберемо на філе і ретельно очистимо від кісток.

Варену картоплю натремо на крупній тертці, з’єднаємо з невеликою кількістю майонезу. Перемішаємо і викладемо її першим шаром салату.

Оселедця поріжемо кубиком невеликого розміру, цибулину очистимо та поріжемо дрібним кубиком. З’єднаємо оселедець, цибулю та майонез, перемішаємо до однорідності. Викладемо шар із риби та цибулі поверх картоплі.

Варений буряк натремо на крупній тертці. Зубчики часнику очистимо та пропустимо через прес. Додамо трохи майонезу та перемішаємо. Викладемо бурякову суміш наступним шаром, трохи утрамбуємо ложкою.

Варену моркву і твердий сир поріжемо кубиком, з’єднаємо, заправимо майонезом, перемішаємо. Викладемо поверх буряка. Прикрасимо салат зеленню. Відправимо готову страву в холодильник на кілька годин, щоб салат настоявся і просочився.

Салат «Червона шапочка»

Його можна подати у великому прозорому салатнику або порційно в маленьких креманках чи широких келихах.

300 г копченого курячого філе, 3 шт. картоплі, 1 головка ріпчастої цибулі, 1 морква, 2 курячих яйця, 100 г твердого сиру, 15 шт. волоських горіхів, 1 гранат, 100 г майонезу, сіль і чорний мелений перець за смаком, свіжа зелень для прикраси.

Картоплю помиємо, очистимо від шкірки, відваримо до готовності в підсоленій воді, подрібнимо на крупній тертці. Викладемо терту картоплю в салатник або кулінарне кільце, приправимо невеликою кількістю меленого перцю, змастимо майонезом.

Моркву помиємо, відваримо до готовності, очистимо від шкірки, подрібнимо на крупній тертці, викладемо поверх шару картоплі, змастимо невеликою кількістю майонезу.

Ріпчасту цибулю очистимо від лушпиння, поріжемо дрібними кубиками, викладемо поверх моркви, зверху нанесемо тонку сіточку з майонезу.

Копчену курячу грудку поріжемо соломкою, викладемо на шар цибулі, змастимо майонезом.

Ядра волоських горіхів подрібнимо у велику крихту, викладемо поверх м’ясного шару. Нанесемо тонку сіточку з майонезу.

Яйця зваримо круто, очистимо від шкаралупи, подрібнимо на крупній тертці, викладемо наступним шаром, змастимо майонезом.

Твердий сир подрібнимо на тертці у велику стружку, викладемо поверх варених яєць, нанесемо сіточку з майонезу. Прикрасимо зернятками граната.

Готовий салат відправимо в холодильник на 1-2 години, щоб він настоявся і просочився. Перед подачею прикрасимо салат свіжою зеленню і ядерцями волоських горіхів.

Лаваш зі шпротами і сиром

Шпроти в олії – 1 банка об’ємом 160 г, твердий сир – 100 г, яйця – 2 шт., майонез – 100 г, часник – 1-2 зубки, тонкий лаваш – 2 шт., за бажання можна додати шматочки огірка.

Яйця відварити круто і натерти на дрібну тертку. Твердий сир також натираємо на найдрібнішу тертку. Зі шпротами доведеться повозитися. Можна їх просто розім’яти виделкою, але тоді «шпротну кашу» буде непросто розподілити по листу лаваша. Тому кожну рибку ножем розрізаємо вздовж навпіл. Часник чистимо і пропускаємо через прес. В окремому посуді змішуємо майонез із часником.

Для цього рецепта знадобиться два листи лаваша. Можна використовувати маленькі листи або розрізати один великий. Перший лист лаваша намазуємо половиною майонезу з часником. Рівномірно посипаємо тертим сиром. Накриваємо другим листом лаваша. Другий лаваш намазуємо майонезом із часником, що залишився, і посипаємо тертими яйцями. Далі розкладаємо шпроти по ширині рулету. Можна додати нарізаний смужками огірок. Звертаємо наш лаваш зі шпротами в щільний рулет. Загортаємо у фольгу або харчову плівку і відправляємо в холодильник мінімум на 30 хвилин. Перед подачею нарізаємо на пор­ційні шматочки 1,5-2 см.

Салат з язика і маринованої цибулі

1 яловичий язик або 3-4 свинячих (500-700 г), 1 цибулина, 250 г маринованих грибів, 100 г майонезу, дрібка солі, дрібка цукру, 1/2 лимона, чорний перець і лавровий лист.

Яловичий язик промиваємо, вимочуємо в холодній воді протягом 5-6 годин. Потім чистимо, промиваємо проточною водою, поміщаємо в каструлю і відварюємо до готовності. Орієнтуйтеся на час приготування 1,5-2 години. Свинячі язички замочувати не потрібно. Відразу ж зливаємо з готового язика воду і заливаємо гарячий язик холодною водою. Завдяки такій «шоковій терапії» язик можна буде легко і швидко почистити. Витримуємо язик у холодній воді приблизно 30 хвилин, а потім очищаємо від усього зайвого за допомогою ножа. Далі очищений язик нарізаємо спочатку кільцями, а потім соломкою.

Цибулину для салату чистимо і нарізаємо півкільцями. Прямо на дошці посипаємо цибулю цукром, сіллю і додаємо трохи лимонного соку. Приминаємо цибулю руками і залишаємо маринуватися на 5-10 хвилин.

Мариновані гриби ретельно промиваємо від зайвого оцту та спецій і нарізаємо досить дрібно.

Далі залишається тільки з’єднати всі інгредієнти в салатнику, заправити майонезом і перемішати. Додатково можна прикрасити салат свіжими овочами та зеленню.

Свинина з ананасами

500 г м’якоті свинини, 350 г свіжого ананаса.

Для маринаду: 1 жовток, 1 ст.л. соєвого соусу, 1 ч.л. крохмалю, 1 ч.л. натертого імбиру.

Для кисло-солодкого соусу: 3 ст.л. соєвого соусу, 2 ст.л. лимонного соку, 2 ст.л. кетчупу, 4-5 зубків часнику, 4 ч.л. натертого імбиру, 150 мл води.

Для кляру: 2 ст.л. крохмалю, 2 ст.л. борошна, рослинна олія для смаження.

Насамперед приготуємо маринад для свинини: у невеликій мисочці з’єднуємо яєчний жовток, соєвий соус, натертий імбир і крохмаль. Завдяки маринаду м’ясо вийде більш насиченим і смачним. Перемішуємо всі складові для маринаду виделкою до однорідності.

М’якоть свинини нарізаємо на смужки приблизно 0,7 см завтовшки і 3 см завдовжки. З’єднуємо маринад і порізану свинину, перемішуємо і відставляємо маринуватися мінімум 30 хвилин.

Далі змішуємо на тарілці борошно і крохмаль. Обвалюємо в цій суміші шматочки м’яса і викладаємо на тарілку або дошку.

Олію на пательні розігріваємо до максимуму і обсмажуємо шматочки свинини невеликими порціями до золотистого кольору. Якщо у вас є сковорідка вок, скористайтеся нею. Обсмажені шматочки свинини викладаємо на тарілку і відставляємо убік. Далі чистимо ананас і нарізаємо на невеликі шматочки розміром 1х1 см.

Готуємо кисло-солодкий соус: наливаємо на сковорідку 150 мл води. Додаємо всі підготовлені інгредієнти, крім часнику, і перемішуємо до однорідності. Доводимо до кипіння, а потім додаємо ананаси та свинину. Перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо 15-20 хвилин. Наприкінці додаємо подрібнений часник, перемішуємо й одразу знімаємо з вогню. По мірі охолодження соус буде загусати завдяки вмісту крохмалю в клярі.

Подаємо одразу, поки страва гаряча і свіжа. Перед подачею посипаємо подрібненою зеленою цибулею та червоним перчиком чилі.

Можна приготувати свинину в кисло-солодкому соусі з консервованими ананасами в сиропі, але тоді потрібно додати щонайменше сік з одного лимона, а далі закислювати за смаком, щоб страва не вийшла надто солодкою.

Апельсиновий пиріг

Апельсиновий сік – 400 мл (4 апельсини), апельсинова цедра з 4-х апельсинів, вершкове масло – 200 г, цукор – 200 г, борошно – 400 г, яйця – 4 шт., розпушувач – 2 ч.л., цукрова пудра – 2 ч.л.

Насамперед знімаємо з апельсинів цедру за допомогою дрібної терки. З апельсинів без цедри вже можна давити сік. Якщо ви давите сік руками, не забудьте його перед додаванням у тісто процідити.

У миску, де будемо замішувати тісто для пирога, вбиваємо яйця і додаємо цукор. Усе збиваємо міксером.

Для рецепта потрібне розм’якшене вершкове масло, тому заздалегідь дістаньте продукт із холодильника. Якщо забули – скористайтеся духовкою або мікрохвильовкою. Додаємо в яєчну суміш вершкове масло, цедру з апельсинів і вливаємо сік. І знову збиваємо все міксером. Далі додаємо борошно і розпушувач і останній раз збиваємо міксером. Виходить тісто консистенції густої сметани, без грудочок.

Для апельсинового пирога найкраще використовувати високі форми, щоб у готовому вигляді вийшов високим і гарним. Форму для випічки змащуємо рослинною олією і присипаємо борошном. Так пиріг ніколи не пристане до стінок форми, і ви витягнете його без особливих зусиль. Викладаємо тісто у форму і відправляємо у духовку, розігріту до 180 градусів, на 25-30 хвилин до готовності. Перевіряємо готовність зубочисткою. За час випічки пиріг трохи підніметься, але не варто очікувати чогось більшого, як у випадку з бісквітом або дріжджовим тістом, тому апельсиновий пиріг підросте зовсім трохи. Враховуйте це, коли обиратимете форму для випічки. Дістаємо його із духовки і даємо повністю охолонути. Холодний і остиглий пиріг дістаємо з форми, посипаємо цукровою пудрою і нарізаємо на порційні шматочки.

Щасливого і смачного Нового року!