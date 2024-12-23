«Різдвяні передзвони» надихають на життя

Днями в обласній філармонії пройшов черговий концерт в рамках проєкту Вечори духовної музики «Різдвяні передзвони». Як відомо, цей творчий проєкт започатковано ще 2006 року. Його ініціював і втілив у життя заслужений працівник культури, колишній директор обласної філармонії Микола Кравченко. А в останні кілька років продовжує нинішня директорка Наталія Агапєєва.

Перед початком концерту до присутніх звернувся єпископ Кропивницький та Голованівський Марк. Зокрема він сказав: «У цій події приходу Христа багато радості, багато любові і багато страждань. Бо Зло противиться Добру. І ми зараз свідки того, як одні люди уособлюють собою пастирів, волхвів, а інші (…) чинять велике зло, ведуть війну супроти нас. Нехай Ірод лютує, бо він знає, що має недовгий час. А ми віримо, що Добро переможе Зло. Віримо, що Бог і справедливість візьмуть верх. Ми віримо і впевнені, що Господь усім нашим воїнам, які сьогодні бережуть наш спокій, віддячить належно, а кожного, хто чинив зло, покарає, присоромить, зганьбить. Попри темряву, попри скорботи, попри страждання дамо шанс добру і згадаймо у своїх думках і за солдата, за воїна-захисника. Попросімо сьогодні Бога, щоби Він зберіг їх якомога більше, щоби він дав міць скаліченим воїнам, дав одужання зраненим, щоби згадав у Своєму Царстві полеглих, щоби з полону повернув тих, хто в ув’язненні, щоби віднайшов тих, хто безвісти зник. Перетворімо це наше дійство на спільну молитву і спільний вияв любові до нашої країни, до наших волонтерів, до наших воїнів, до всіх людей доброї волі.

Перемоги і миру нашій батьківщині!»

Програма концерту розпочалася твором видатного німецького композитора епохи бароко Й. А. Хоссе. Його емоційна кантата «Salve Regina» прозвучала у виконанні солісток Національної філармонії України заслуженої артистки України Валентини Матюшенко-Матвійчук та лауреатки міжнародних конкурсів Ольги Табуліної. Але наступний твір, як на мене, був більш вражаючим – «Ave Maria» Дмитра Бортнянського перевершила попередній своєю мелодійністю та вишуканістю гармонії. Це молитовне звернення об’єднує людей різних культур та релігій, викликає в душі почуття спокою і умиротворення. Цю тему продовжила кантата Антоніо Вівальді «Gloria». Цей величний гімн втілює в собі усю велич і глибину барокової музики і підносить слухача до небесних висот.

Для цього піднесення на сцені філармонії окрім названих солісток Національної філармонії майстерно працювали камерний оркестр «Концертіно» (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Наталія Хілобокова) та камерний хор «Елефтерія» Кропивницького культурно-дозвіллєвого центру (художній керівник Юлія Левченко).

Сподіваюся, що класичні твори, які пролунали того вечора, хоч трохи очистили наші замулені душі, дали нам просвітлення, нагадали про джерело віри, доброти і любові.