Новий стінопис відомого мураліста

На центральній вулиці селища Олександрівки харківський художник Олександр Брітцев, який на початку повномасштабної війни оселився на Олександрівщині, створив стінопис присвячений українським історичним постатям – Богдану Хмельницькому та Тарасу Шевченку. На ньому знайшлося місце і для добре відомої церкви Миколи Чудотворця у селі Бірки, яку, на жаль, два роки тому знищив вогонь.

З його слів, мурал він виконав спільно з Олександрівською ГО «Справедливість – наш вибір». Ця громадська організація існує з 2014 року і допомагає військовим та переселенцям. Одна з її цілей – військово-патріотичне виховання.

Олександр – автор понад 50 муралів у різних містах України. Серед них один в Олександрії, два у Кропивницькому та в Олександрівці (один на честь бійця ЗСУ з позивним «Ведмідь» він створив ще минулого року).