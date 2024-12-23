Навіщо і як встановлюється факт проживання однією сім’єю

Якщо двоє людей довгий час просто разом проживають як родина, то таке проживання не надає юридичних прав, які має подружжя.

Однак що робити, коли укласти офіційно шлюб вже неможливо, а один із співмешканців хоче скористатися своїми правами, як би це було при зареєстрованому шлюбі? Існує спеціальна процедура, яка дозволяє отримати ці права. Роз’яснюють юристи системи безоплатної правничої допомоги.

Щоб скористатися цими правами, коли шлюб укласти неможливо, наприклад, один зі співмешканців (партнерів) раптово помер, можна встановити факт проживання однією сім’єю.

Це потрібно, наприклад, для розв’язання питань опіки та участі в утриманні дітей, при отриманні спадщини, розподілі майна, пенсії по втраті годувальника або оформлення юридичного права на догляд за партнером під час хвороби.

Як встановлюється факт спільного проживання

У суді. Суд може розглядати справи щодо встановлення факту спільного проживання, якщо:

пара спільно проживала не менше п’яти років

є мета встановлення факту, наприклад, розподіл майна, спадщина.

Які докази можна подавати до суду

показання свідків

документи, які підтверджують факт проживання за однією адресою

фотографії, листування

документи про спільні витрати та придбання.

Де отримати юридичну допомогу

Кожна людина може отримати допомогу отримати безоплатно консультацію юриста від системи безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть як діяти у вашій ситуації та допоможуть у складенні документів, крім документів до суду.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

Приклад допомоги у суді

Прожили 38 років у цивільному шлюбі, але щоб оформити спадщину від чоловіка, довелося звертатися до суду

З чоловіком Іваном Галина прожила у цивільному шлюбі 38 років. Офіційно реєструвати шлюб пара не бачила потреби, адже і так стосунки були чудові. Разом вели спільне господарство та виховували доньку Галини від першого шлюбу.

Коли Іван помер, Галина звернулася до нотаріуса, щоб розпочати оформлення спадщини на майно, що залишилося від чоловіка, а саме земельну ділянку. Однак отримала від нотаріуса відмову, оскільки не є офіційною дружиною.

Щоб розв’язати проблему, жінка звернулась до системи безоплатно правничої допомоги. Там їй пояснили, що для оформлення спадщини, необхідно через суд визнати факт проживання з Іваном однією сім’єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини.

Галина має інвалідність, її середньомісячний дохід не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів, це дає їй право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду.

Юристка підготувала заяву до суду. До заяви додала довідку селищної ради та акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного проживання особи, якими підтверджується, що Галина та Іван спільно проживали та вели спільне господарство. А також залучила свідків – сусідів та односельців.

Суд задовольнив позовні вимоги клієнтки та встановив факт проживання однією сім’єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини.

Тут варто зауважити, що встановлення факту проживання однією сім’єю не дає право на отримання спадщини як спадкоємцеві першої черги. Згідно зі статтею 1264 Цивільного кодексу України такі спадкоємці належать до четвертої черги. У випадку із Галиною, вона була єдиною близькою людиною для свого чоловіка. Тому відсутність спадкоємців попередніх черг надала їй безспірне право успадкувати за законом земельну ділянку.