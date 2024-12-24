Отримуєте державні виплати ‒ маєте повідомити ПФУ про зміни, які впливають на право їх отримання

Звертаємо увагу, що особи, яким виплачуються державні виплати, зобов’язані повідомити територіальні органи Пенсійного фонду України про зміну персональних даних усіх членів сім’ї, зокрема й про неповнолітніх дітей.

У разі зміни будь-яких відомостей, що потребують коригування включеної до Реєстру осіб, пільговик або його законний представник, дієздатний повнолітній член сімʼї пільговика, на якого поширюються пільги повідомляє про ці зміни протягом 30 календарних днів органи Пенсійного фонду України.

Які фактори впливають на призначення державних виплат?

Пенсійний фонд України проводить перевірку персональних даних на підставі електронного обміну з Державною податковою службою, державним реєстром речових прав на нерухоме майно, державним реєстром актів цивільного стану громадян. Проте, є випадки, коли на запити Пенсійного фонду України надходить інформація про невідповідність персональних даних заявників та членів їх сімей. Невідповідність даних виникає, якщо в заявника або членів його сімʼї відбулись зміни в персональних даних та документах, наприклад:

прізвище імʼя по батькові;

заміна або отримання нового паспорта, в т.ч. дитиною, у звʼязку з досягненням 14-ти річного віку;

отримання / відмова від реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

отримання пільгового посвідчення на змінене прізвище (у разі реєстрації або розірвання шлюбу);

отримання дублікатів будь-яких документів, що потребують коригування, включеної до Реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації.

Нагадуємо, що подати заяву до Реєстру застрахованих осіб, Реєстру осіб, що мають право на пільги, а в разі необхідності заяву на перерахунок державної виплати, з необхідними документами можна особисто (відвідавши сервісний центр Пенсійного фонду України; через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад; через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП)) або дистанційно (надіславши документи поштою на адресу органу Фонду та онлайн ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фондˮ або через Портал “Діяˮ).

Антоніна ТОРШИНА, заступниця начальника управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області