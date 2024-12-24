Що таке хостинг і навіщо він потрібен

Якщо ви плануєте відкриття власного сайту без особливого досвіду, то змушені будете зіткнутися з безліччю нових понять. Одне з цих понять – хостинг, без якого сайт просто не зможе працювати. Для охочих знайти недорогий хостинг із високим рівнем надійності та дієвим захистом, ми порадимо звернути увагу на послуги компанії QHost. Однак перед цим важливо розібратися із самим поняттям та його необхідністю для роботи сайту.

Що таке хостинг простими словами

Змоделюймо ситуацію в кількох тезах:

ви відкриваєте сайт;

на екрані спливають різні зображення, текст та банери;

ви переходите за посиланням на наступну сторінку;

картинки з текстом змінюються.

Звідки беруться усі ці файли? Вони зберігаються на сервері. Великі компанії можуть дозволити собі власні серверні з величезною кількістю фізичних та хмарних носіїв інформації, тоді як більшість сайтів користуються серверами напрокат. Послуга зберігання файлів сайту на сервері називається хостингом. Виходить, що це свого роду осередок, в який ви складаєте інформацію власного сайту.

Компанії, які надають сервери в користування, називаються хостинг-провайдерами. Вони також забезпечують захист інформації та доступ до вебсайту у будь-який час. Цікаво, що зберігання можна організувати самостійно. Однак для цього знадобиться ПК з містким жорстким диском, безперебійне електроживлення та регулярна робота техніки.

Навіщо потрібен хостинг?

У такої послуги безліч можливостей, щоб описати їх усі, знадобиться багато часу та місця. Виділімо основні:

для сайту – на сервері зберігаються файли вебсайту, що підтримуються хостерами, а адміністратори працюють над його вмістом;

для електронної пошти – хостинг забезпечує зберігання листів та налаштування автоматичних відповідей, спам-фільтрів, контактів, переадресацію та ін.;

для застосунку – будь-який додаток також потребує використання сервера для зберігання файлів та хостинг-провайдера для цілодобового доступу до них;

для сертифікації безпеки – для встановлення безпечного зв’язку за допомогою використання SSL-сертифіката також потрібні послуги провайдера зі зберігання файлів.

Тепер ви дізналися набагато більше про хостинг та його необхідність для сайтів. Більш детальну інформацію та саму послугу вам зможуть надати фахівці QHost.