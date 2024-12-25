Марафон новорічних ранків офіційно розпочато

Вже стартували новорічні ранки в обласній філармонії, які подарували дітям справжнє свято. Обласна дитяча філармонія презентувала нову казкову виставу «Пригоди зелених велетнів». Разом із маленькими гостями герої поринули у захоплюючі пошуки зілля краси для головної героїні Фіони разом зі Шреком та їх друзями.

Ця інтригуюча історія наповнена яскравими декораціями, красивими ростовими ляльками та професійною грою артистів філармонії, які створили незабутню атмосферу казкового дійства. Маленькі глядачі не лише спостерігали за пригодами, а й стали частиною цієї чарівної історії, відчувши дух справжнього новорічного дива.

Цьогоріч філармонія завершує новорічні ранки 30 грудня, але на цьому свято не закінчується! 3 і 4 січня казка продовжуватиме зачаровувати серця маленьких прихильників.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до цієї дивовижної подорожі та подарувати собі та своїм близьким незабутню новорічну атмосферу.

Не пропустіть можливість стати частиною цього свята та зарядитися позитивними емоціями на весь рік!