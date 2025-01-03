Збір при купівлі авто ‒ 2025

Хто сплачує збір?

Платниками збору при набутті права власності на легкові автомобілі є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які під час першої реєстрації автомобіля в Україні (крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами ‒ одним чи декількома) повинні сплачувати обов’язковий платіж до Пенсійного фонду України ‒ збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів.

Яку сума треба сплатити?

Згідно з Законом України “Про Державний бюджет України на 2025 рік” (далі ‒ Закон) з 01 січня 2025 року встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 3 028,00 грн, з якого залежно від вартості легкового автомобіля сплачується ставка збору:

3 відсотки – якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом на 01 січня звітного року (із суми до 499 620,00 грн);

4 відсотки – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом на 01 січня звітного року (із суми понад 499 620,00 до 878 120,00 грн);

5 відсотків – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом на 01 січня звітного року (із суми понад 878 120,00 грн).

Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування визначається виходячи з вартості легкового автомобіля без врахування податку на додану вартість (ПДВ), якщо сума такого податку зазначена у документі, який підтверджує вартість автомобіля.

Нагадуємо!

Вартість легкового автомобіля, з якої сплачується збір, визначається відповідно до договору купівлі-продажу, довідки-рахунку торговельних організацій, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля.

При першій державній реєстрації в Україні легкового автомобіля, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується на загальних підставах.

Корисна інформація для платників:

Рахунки для сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби у Кіровоградській області (за місцем розташування територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, де здійснюються реєстраційні дії):

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальниця фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області