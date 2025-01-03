Чи можна повернути або обміняти подарунки

Придбали новорічний подарунок, але він не підійшов або придбана сукня на святкування перестала подобатися на наступний день? Такі товари можна обміняти або повернути продавцю.

Обмін та повернення товару належної якості

Товар можна обміняти протягом 14 днів у того продавця, в якого він був придбаний. Пояснювати причину не потрібно.

Обміняти товар можна тільки якщо він не був у використанні і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також чек.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право:

придбати будь-які інші товари з наявного асортименту

одержати назад гроші

здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача.

Якщо бажаєте саме повернути товар, то гроші мають повернути у той самий день або в інший строк за домовленістю з продавцем, але не пізніше 7 днів. Гроші повернуть у тому розмірі, що зазначено на чеку. Тобто, якщо в магазині акція і товар коштує дешевше, вам все одно повернуть повну суму.

Повернення товару без чека

Якщо немає чека, то повернути або обміняти товар буде складніше, проте це можливо. Деякі магазини мають свій алгоритм дій на цей випадок. Зазвичай потрібно написати заяву про отримання копії товарного чека на ім’я директора закладу. Магазини, що використовують розрахунково-касові апарати, зобов’язані зберігати стрічки з даними про продаж товарів, тому зможуть зробити дублікат.

Крім того, замість чека можна пред’явити будь-який інший документ, який підтверджує оплату. Це може бути гарантійний талон, інструкція з експлуатації, квитанція, техпаспорт, штрихкод на пакуванні тощо. Головне, щоб у документі була вказана інформація щодо продавця (організації, що продала товар), дата здійснення покупки, назва товару і його ціна.

Обмін та повернення товару неналежної якості

У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків споживач має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Якщо були виявлені істотні недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця) маєте право вимагати:

1) повернення сплачених за товар коштів;

2) заміни товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

Великий товар (понад 5 кг) доставляється продавцю або виробнику за його рахунок.

При ремонті товару недоліки повинні бути усунуті протягом 14 днів з дня його пред’явлення або за згодою сторін в інший строк.

Поки річ в ремонті, маєте право на товар аналогічної марки, але для цього необхідно письмово оформити цю вимогу до продавця.

Це стосується:

телевізора

мікрохвильової печі

кухоної машини

пилососу

холодильника (морозильника)

праски

пральної машини

телефону

комп’ютеру та комплектуючих до нього

апаратури для відеозапису та відтворення зображення і звуку

електрочайника, електрокавоварки

фену

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки та за кожний день затримки усунення недоліків понад чотирнадцять днів споживачеві виплачується неустойка в розмірі 1 % вартості товару.

Вимоги споживача про обмін товару або повернення коштів не підлягають задоволенню, якщо продавець чи виробник доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через представника.

Які товари не можна обміняти

Не підлягають обміну такі товари належної якості:

лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни

фотоплівки,, фотографічний папір

парфюмерно-косметичні вироби

пір’яно-пухові вироби

дитячі іграшки м’які та гумові надувні

зубні щітки

апарати для гоління

розчіски, гребенці та щітки масажні, перуки

рукавички

тканини

килимові вироби метражні

натільна та постільна білизна

панчішно-шкарпеткові вироби

друковані видання

пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні

матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем

товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо)

інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо)\

ювелірні вироби

Якщо товар був куплений в кредит

Обміняти чи повернути товар належної якості, придбаний у кредит, можна протягом 14 днів з дня купівлі. Для цього необхідно спочатку звернутися до кредитодавця із заявою про відмову від договору про споживчий кредит, а вже потім до продавця із заявою про повернення товару.

Куди звертатися, у разі порушення прав споживача:

до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Контакти:

Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1.

Електронна адреса: econsumer-info@dpss.gov.ua.

Цілодобова Гаряча лінія (Call-центр) (050) 230 04 28 або (044) 364 77 80

до суду за захистом порушених прав