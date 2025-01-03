ВЛК для військових: все, що потрібно знати. Пояснення від юристів

Військово-лікарська комісія (ВЛК) — це спеціальна медична комісія, яка здійснює оцінку медичної придатності громадян для проходження військової служби або інших обов’язкових військових формувань. Військові проходять ВЛК за законом щоразу після лікування ― через поранення, травму, контузію або захворювання. Що таке ВЛК і як її проходити військовослужбовцям, пояснили експерти Юридичного Гончаренко центру.

Які документи потрібні?

Для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) військовослужбовцям необхідно зібрати пакет документів. Важливо мати при собі всі медичні записи, які були оформлені під час лікування в госпіталі. Основний перелік включає:

Направлення на медичний огляд ВЛК .

Медична книжка .

Посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера).

Медична характеристика (у воєнний час цей документ не є обов’язковим).

Службова характеристика (необов’язковий у воєнний час).

Довідка про обставини травми (оригінал, виданий військовою частиною, у разі отримання травми, поранення, контузії чи каліцтва внаслідок бойових дій) або засвідчена копія акту про нещасний випадок (гостре професійне захворювання чи отруєння).

Посвідчення учасника бойових дій (УБД) (за наявності).

Витяги з особових справ та інші довідкові матеріали (можуть бути надані у вигляді завірених ксерокопій).

«Направлення на військово-лікарську комісію видають командири військових частин, начальники гарнізонів, військові комісари, а також органи Військової служби правопорядку. Якщо військовослужбовець проходить лікування в цивільному психіатричному закладі, направлення може надати головний лікар цього закладу», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як відбувається процедура проходження ВЛК?

Військові проходять ВЛК за територіальним принципом. Назва медичного закладу, де буде проведений медичний огляд вказується у направленні на ВЛК. Найімовірніше, це буде медичний заклад, розташований поблизу військової частини захисника, або заклад, у якому військовий проходив лікування.

Також військовослужбовці можуть проходити ВЛК за місцем лікування, навчання, перебування у відрядженні або проведення відпустки. Саме тому військовий має право зазначити у рапорті про бажання пройти ВЛК у одному з таких місць. Зразки таких рапортів можна знайти за цим посиланням.

Етапи проходження ВЛК: покрокова інструкція

Направлення направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) від начальника медичної служби військової частини захисника. Це можна зробити особисто або через електронну систему.

Запис на прийом. Начмед записує військового через електронну чергу. Якщо цього не відбулося, можна звернутися до реєстратури медичного закладу з направленням.

Отримання необхідних документів. У реєстратурі військовому видадуть картку обстеження та медичного огляду та корінці для запису до лікарів.

Проходження обстежень. Далі слідує здача аналізів, проходження медичних обстежень та огляд лікарів. Усі висновки мають бути підписані та завірені печаткою.

Розгляд медичної справи. Комісія аналізує медичну документацію військового та ухвалює постанову.

Офіційний висновок. Секретар ВЛК надає військовому офіційний документ із рішенням комісії.

Які висновки (ступені придатності) визначає ВЛК?

Висновки медичної комісії базуються на результатах обстежень, лікування та прогнозів щодо відновлення. Вони можуть визначити одну з таких категорій придатності:

Придатний

До військової служби – тобто військовий може виконувати як бойові, так і небойові завдання. Деталі щодо обмежень — у Додатку 3 Наказу МОУ №402.

До служби у виді ЗСУ – придатний до служби в морській піхоті, ДШВ, на підводних човнах тощо.

До служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах тощо – тобто військовий непридатний до спеціальних підрозділів, але може служити у структурах забезпечення.

Непридатний

До служби у виді ЗСУ або за спеціальністю – непридатний до виконання завдань у спецпідрозділах, морській піхоті, ДШВ тощо.

З переоглядом через 6-12 місяців – військовий звільняється з військової служби в запас під час воєнного стану, але підлягає переогляду.

З виключенням з військового обліку – звільнення з можливістю подати рапорт на продовження служби на відповідних посадах.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.