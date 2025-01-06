«Герой, який виріс у нас на очах»

Знищено сотні окупантів, їхніх танків та іншої техніки, зупинено численні ворожі штурми – так у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» воює рота ударних безпілотників «Тайстра», якою командує 25-літній лейтенант Андрій Скібін із села Новогригорівки Першої, підпорядкованого Долинській міській раді Кропивницького району. У листопаді 2022 року Скибу (військове псевдо Андрія) нагороджено орденом «За мужність» III ступеня. 5 грудня торік йому присвоєно звання Герой України, президент вручив Золоту Зірку.

З цієї нагоди Юрій Бутусов узяв інтерв’ю в Андрія Скібіна, назвавши його одним з наймолодших і найрезультативніших командирів підрозділів ударних безпілотників. Перед тим, як дати слово Герою, Бутусов розповів, що знає Скібіна з початку 2023 року. Довідавшись про оператора дронів, який надзвичайно результативно нищить ворогів, Бутусов попросив друзів познайомити з ним. Потрапивши на позиції, побачив усміхненого молодого (на той час 22-річного) військового з Mavic’ом і ящиком гранат Ф-1. Той безперервно бомбардував противника гранатами, чіпляючи їх одну за одною до коптера. Дізнавшись від Скибиних командирів про величезні проблеми підрозділу з озброєнням (катастрофічно не вистачало снарядів, гранатометних пострілів), Бутусов був вражений тим, що вогонь забезпечується Mavic’ом, з якого на ворога скидаються Ф-1.

Юрій Бутусов висловлював захоплення бойовими успіхами Андрія Скібіна та побратимів, зокрема тим, що в грудні 2023 року одним скиданням гранати знищено одразу 27 російських десантників на чолі із заступником командира штурмового батальйону Козирєвим (здетонували боєприпаси, в які влучила граната).

– Відпрацювали, та й слава Богу, – спокійно, з усмішкою Андрій Скібін підтвердив причетність до того бою і назвав місце – околиця Берестового Бахмутського району.

Ще Бутусов цікавився загальною кількістю знищених ворогів і їхньої техніки, розпитував, як Андрію, такому молодому, вдається керувати старшими від себе чоловіками (Скібін уже близько року очолює роту). Той відповідав, що за рік його підрозділ ліквідував 350 одиниць автомобільної техніки, 150 – броньованої, 250 росіян, ще 350 окупантів зазнали поранень.

– Деякі наші пілоти за місяць по двадцять одиниць техніки знищили, – зауважив Андрій. – Задоволений, що ті, кого навчив, дають добрі результати.

Андрієва мати Людмила Скібіна розповіла «УЦ», що воюють і її чоловік Сергій та старший син, теж Сергій. Вони у війську – з часів АТО, добровольці. Андрій – з 2018-го. Після року строкової служби уклав контракт. У квітні 2022-року мав закінчитися контракт, але почалася велика війна.

Людмила Скібіна мешкає у Новогригорівці, поряд – молодший син, одинадцятирічний Михайлик. Іноді старший і середній приїздять додому, а до чоловіка, який на іншому напрямку, сама їздить. Звісно, рада нагородам, але й переживає за своїх хлопців.

– Кажу їм: «Ви моя гордість і мій неспокій».

Односельці добре відгукуються про Скібіних.

– Хороший хлопець, позитивний, дружелюбний, – хвалить Андрія Оксана Іванченко, діловодка старостату. – Навчався в школі непогано, віршики складав. Тепер воює. Як батько, як старший брат. Бачила Андрія у грудні, приїздив в село перед нагородженням. Змужнів. Справжній військовий. Ми спостерігаємо за ним давно, його по телебаченню показували. Герой, який виріс у нас на очах.