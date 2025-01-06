Одна з найсерйозніших проблем нинішньої зими – постачання електроенергії всім споживачам країни. Постійні ракетні та шахедні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури завдали їй колосальних збитків. Фактично енергосистема України тримається на «живій нитці» та професіоналізмі енергетиків.

Країна живе в умовах подачі електроенергії за графіками. В одних регіонах регулярні погодинні відімкнення сягають 7 годин, в інших – до 3,5, у нашій області досі разове відімкнення становило, як правило, 2 години.

Незважаючи на велику різницю у тривалості відімкнень, реакція населення скрізь приблизно однакова. У соціальних мережах лють та звинувачення обрушуються на центральну владу, на місцеве керівництво, на енергетиків та набагато рідше – на рашистів.

Зрозуміло, що перебувати годинами в холодних та темних будинках – тяжке випробування для психіки та здоров’я людей, але гнів – поганий засіб для зігрівання. Тим більше, якщо він направлений не за адресою. Набагато важливішим є чітке розуміння, в якій ситуації ми всі опинилися.

Редакція «УЦ» звернулася з питаннями до керівника ПрАТ «Кіровоградобленерго» Володимира Чернявського.

– Володимире Олександровичу, у якому стані перебуває нині енергетичне господарство області?

– Ситуацію в українській енергосистемі за підсумками 2024 року повно та лаконічно охарактеризував міністр енергетики Герман Галущенко: «Руйнування були дуже великі, набагато більші, у порівнянні з попередніми роками. Змінився сам характер ударів, складність ударів, зброя, яка використовується. Тому дійсно це найскладніший рік для енергосистеми»

Кіровоградська область не стала винятком, на жаль. Внаслідок масштабних руйнувань ключових енергетичних об’єктів нашої області маємо значний дефіцит покриття електричних навантажень та суттєве зниження надійності електропостачання всіх без винятку категорій споживачів електричної енергії. В умовах об’єктивної неможливості швидкого відновлення зруйнованого, обмеження електроспоживання є єдиним дієвим механізмом забезпечення функціонування єдиної енергосистеми країни та недопущення її розвалу. Обмеження електроспоживання реалізується через введення в дію графіків погодинних та аварійних відключень. Обсяги та тривалість обмежень доводяться виключно розпорядженнями НЕК «Укренерго» та є безумовними для виконання.

– Що ви порекомендуєте вашим споживачам у нинішній ситуації?

– Рекомендації споживачам залишаються незмінними протягом всього часу повномасштабного вторгнення: ощадливе та раціональне споживання електроенергії, дотримання рекомендацій щодо обмеження електроспоживання в години ранкового та вечірнього максимумів навантаження в енергосистемі України.

Ситуація з обмеженнями електроспоживання є однаковою для всіх; «везунчиків» без обмежень дуже мало, а везіння їхнє пояснюється технічною неможливістю електрично розмежувати їх («везунчиків») та критично важливі об’єкти, які забезпечуються безперервним електроживленням.

Потрібно вірити і довіряти професіоналізму та відповідальності енергетиків – задля забезпечення електропостачання робиться все можливе. І сподіватися, що нам вдасться пройти важкі зимові місяці без додаткових пошкоджень та руйнувань.