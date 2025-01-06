Такий необхідний «Батальйон бавовни»

«Волонтери швейного цеху “Батальйон бавовни”» з Гайворонської громади за неповний рік роботи передали пораненим військовим близько тисячі одиниць адаптивного одягу» – прочитали ми в повідомленнях і зв’язалися з керівником цього «батальйону».

Олександр Горобець очолює гайворонський міжшкільний ресурсний центр, на базі якого рік тому створився швейний цех з пошиття адаптивного одягу для поранених військових.

– Ідея створення «батальйону» належить гайворонському міському голові Роману Волуйку, – розповів Олександр. – Небайдужі люди, меценати, купили для нашого цеху п’ять швейних машин і оверлок. Ми своїми силами зробили в приміщенні косметичний ремонт і почали шити одяг для поранених військових. Саме для них, адже волонтери говорили, що в госпіталях є запит на піжами, футболки, шорти, які або зав’язуються з боків, або на липучках. Тобто в розгорнутому вигляді вони як простирадла. Це зручно для поранених, які не можуть вдягнути звичайний одяг.

Тканину, фурнітуру ми закуповуємо на кошти, зібрані під час туристичних ретро-турів гайворонською вузькоколійкою. В організації цих турів бере участь вся наша громада, продаються сувеніри, випічка тощо, і зібрані кошти йдуть на закупівлю необхідного для нашого «батальйону».

Маємо контакти з кіровоградським та маріупольським госпіталями, зустрічалися з головними лікарями, питали про потреби в одязі і задовольняли їх. А нещодавно місцеві волонтери сказали, що адаптивного одягу потребує сумський госпіталь. Ми відправили туди партію нашої продукції.

Олександр Горобець розповів, що починали цю важливу роботу в швейному волонтерському міні-цеху Анна Швець та Світлана Бень. Світлана Дмитрівна фактично є керівником «Батальйону бавовни», до неї по мірі можливості долучаються місцеві мешканці (хочеться, щоб їх було більше) та працівники МРЦ – у вільний час допомагають кроїти, шити, пакувати.

Назву «Батальйон бавовни», за словами Олександра Горобця, вигадали «креативні працівники міськради». «Батальйон» не виключає, що в майбутньому асортимент їхньої продукції розшириться. Але зараз те, що вони виготовляють, вкрай необхідне.

Швейний цех працює щодня з 08.00 до 17.00. Субота та неділя вихідні. Долучайтеся, земляки та землячки!