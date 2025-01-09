Про право на пільги, які надаються у 2025 році залежно від доходів

Головне управління нагадує, що у пільговиків, які протягом минулого року одержували пільгу на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням доходу, право на виплату закінчилось 31 грудня 2024 року (відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сімʼї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389) (далі ‒ Порядок).

Умови обчислення розміру пільги

Із січня 2025 року право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг буде визначено органами Пенсійного фонду України відповідно до доходів, які були отримані сімʼєю пільговика за період з липня по грудень 2024 року. У звʼязку з тим, що квартальний звіт подається страхувальниками протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу, необхідні відомості про дохід сімʼї пільговика надійдуть до Фонду в лютому 2025 року. Після цього буде розраховано пільгу на новий період.

Відповідно до змін, які внесені до пункту 5 Порядку надання пільг, при реалізації права на отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг нараховані кошти одноразової державної грошової допомоги Зимова єПідтримка та Національний кешбек не включаються до сукупного доходу сім’ї пільговика.

Звертатися до ПФУ чи ні?

Право на отримання пільг на новий період з січня 2025 року буде визначено автоматично. Пільговику додатково звертатись до органів Фонду не потрібно, крім випадку, коли у пільговика відбулись зміни (у складі сімʼї, місці проживання, переліку послуг, на які призначено пільги, закінчення терміну дії пільгового посвідчення або подання заяви на придбання твердого палива та скрапленого газу, яка подається щороку).

Важливо!

Внесено зміни до переліку категорій одержувачів, пільги яким надаються з урахуванням доходів.

Пунктом 7 Прикінцевих положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2025 рік” установлено, що у 2025 році пільги, передбачені законами:

“Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” (абзацом п’ятим частини п’ятої статті 6);

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (пунктом 11 частини першої та частинами другою і третьою статті 20, пунктом 1 частини першої та частинами другою і третьою статті 21, частиною третьою статті 22 в частині пільг, передбачених пунктом 11 частини першої статті 20, і пунктом 14 частини першої статті 22);

“Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (абзацами першим і другим пункту 5 статті 12),

“Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист” (пунктом 6 частини першої статті 6, статтею 7 в частині пільг, передбачених пунктом 6 частини першої статті 6);

“Про жертви нацистських переслідувань” (пунктами 4‒6 частини першої статей 61 та 62);

“Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою” (абзацом третім частини десятої статті 6),

надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

З 1 січня набрали чинності зміни до Порядку надання пільг окремим категорія громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сімʼї у звʼязку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2024 року № 1553 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року № 89” (далі ‒ Постанова № 1553).

Постановою № 1553 розширено коло осіб, яким передбачено надання пільг у 2025 році з урахуванням доходу. Зокрема, це такі категорії:

– реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами;

– особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 2; дружини (чоловіки) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою або опікуни (на час опікунства) дітей померлих; дружини (чоловіки), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

– звільнені з військової служби особи, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

– ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, 2 податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

– колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків; колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

– депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

При цьому змінами передбачено, що для осіб вищезазначених категорій, які отримували пільги у період до 31 грудня 2024 року включно, Порядок застосовується після закінчення опалювального сезону 2024/2025 років, тобто з 01.05.2025, а для осіб зазначених категорій, які звертатимуться за наданням пільг починаючи з 01.01.2025, право на отримання пільг визначатиметься з урахуванням норм Порядку.

Таким чином, нарахування пільг пільговикам зазначених категорій, які отримували пільги по грудень 2024 року, продовжується у січні – квітні поточного року без урахування доходу, а у травні 2025 року буде визначено право цих пільговиків на отримання пільг з 01.05.2025 відповідно до норм Порядку.

При цьому слід зазначити, що встановлений Законом розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць залишилися на рівні 2024 року, тому в 2025 році для визначення права осіб на отримання пільг з урахуванням доходу застосовуються показники, як і у 2024 році, а саме: розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, – 4 240 грн.

Олена Романченко, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області