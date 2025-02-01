Найкращі романи за 2024 рік: від ромкомів до трилерів

Огляд найкращих творів за 2024 рік. Сьогодні ми обговоримо романи, які повинен прочитати кожен поціновувач художньої літератури.

Минулий рік подарував поціновувачам сучасної літератури багато цікавих новинок і релізів. Книговидавнича справа в Україні не стала на паузу, а читачі виявили цікавість до різноманітних жанрів: від любовної прози до фентезі та трилерів. Рік був знаковим для українських авторів: світ побачили твори Софії Андрухович, Сергія Жадана, Павла Белянського. На полицях книгарні Readeat з’явилися цікаві перекладні романи закордонних письменників. У статті поговоримо, які видання набули популярності у 2024 році.

Коллін Гувер, «Покинь, якщо кохаєш» і «Залишся, якщо кохаєш»

Чуттєві та емоційні історії пов’язані долею головної героїні Лілі, яка стикається з вибором між минулим і майбутнім. Дуже відверті, щемливі оповіді про актуальні суспільно-психологічні проблеми розгортаються на тлі душевних переживань персонажів. Чи наважиться молода жінка розірвати міцне коло, сплетене з домашнього насильства, страхів, нерішучості та деструктивних стосунків? Авторка майстерно передає психологічний стан героїв: їхні емоції, думки, мотиви.

Фріда Мак-Фадден, «Секрет служниці»

У продовженні психологічного трилера «Служниця» читачі знову зустрінуться з відважною та кмітливою Міллі Келловей. За власне розслідування дівчину змушують взятися такі загадки:

дивна поведінка роботодавців;

приховані таємниці;

настанова триматися якомога далі від зачинених дверей.

Загострене відчуття справедливості та нестримне бажання за всяку ціну допомогти ближньому наражають головну героїню на серйозну небезпеку.

Сара Ніша Адамс, «Список для читання»

Зворушлива оповідь беззаперечно сподобається поціновувачам читання, адже змальовує, як сила книг допомагає встановлювати зв’язки між людьми. Авторка підкреслює важливість емпатії, досліджуючи такі теми, як самотність, втрата та відновлення. Щира, відверта історія дружби літнього вдівця Мукеша та молодої дівчини Аліши торкається найглибших струн душі. Цей роман для тих, хто вірить, що слова здатні зцілювати, а випадково знайдений список книг може змінити життя.

Лінн Пейнтер, «Краще, ніж у фільмах»

Мила та чуттєва історія про підлітків, дорослішання, перше кохання. Щоб привернути увагу шкільного красеня Майкла, головна героїня Ліз має об’єднати зусилля із затятим ворогом дитинства — нахабним і самовпевненим сусідом Весом. Несподівано їхній фальшивий союз набуває романтичного флеру. Чи зуміє Ліз розпізнати справжнє кохання, якщо воно зовсім не схоже на те, яке вона собі уявляла? Ця щира та смішна книга розкриває силу несподіваних почуттів, а також доводить, що реальне щастя може бути кращим, ніж у фільмах.