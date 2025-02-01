Сучасна українська поезія: хіти віршованих збірок за 2024 рік

Підбірка для вас кращих збірок віршів, які були опубілковані у 2024 році. Детальний огляд кожної поетичної збірки.

Значна частина творів, які емоційно та яскраво відображають традиції, дух і культуру українського народу, має віршовану форму. Різножанрова та метафорична українська поезія пройшла шлях від стародавніх фольклорних балад до витворів сучасних авторів: Юрія Іздрика, Ліни Костенко, Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Івана Малковича, Андрія Любки. Які поетичні збірки торік набули популярності, підкорили серця поціновувачів влучної рими та потрапили у добірку від книгарні Readeat — далі у матеріалі.

Юрій Іздрик, «Ліниві і ніжні»

Письменник має різнобічні таланти: крім літературної діяльності, він активно займається музикою та живописом. Перші творчі доробки Юрія Романовича у вигляді циклу «Десять віршів про Батьківщину» були опубліковані у журналі «Четвер», який автор започаткував разом з Юрієм Андруховичем. До збірки увійшли як нові поезії, так і найкращі вірші з попередніх видань. Твори Іздрика часто торкаються тематики втрат і смутку, але завжди залишають місце для надії та світла.

Павло Вишебаба, «Тільки не пиши мені про війну»

Поетична творчість Павла Вишебаби привернула увагу читачів актуальністю, щирістю, глибокими сенсами. Декламації у соцмережах набирають мільйони переглядів, а музиканти використовують мелодійну лірику для створення чудових пісень. Автор майстерно передає переживання, думки та емоції сучасників. До збірника увійшли найвідоміші поезії автора, а саме:

«Доньці»;

«Моє покоління»;

«Молитва»;

«Мовчання»;

«Дорога життя»;

«Мамі».

Попри складну тематику та сумні мотиви, вірші створюють надихаючу ліричну атмосферу.

Сергій Жадан, «Динамо Харків»

Видання «Динамо Харків» від Сергія Жадана — популярного поета нової хвилі — справжній скарб для поціновувачів української літератури. Це своєрідна ретроспектива творчості автора, адже книга містить найвідоміші поезії з усіх попередніх збірок, а також нові твори. Вірші насичені емоціями: палкою пристрастю, коханням, чуттєвістю, смутком, а також невимушено, але наполегливо фіксують у пам’яті важливі історичні події.

Ірина Цілик, «Тонкий лід»

До нового поетичного циклу Ірини Цілик увійшли твори, написані впродовж останніх восьми років. Через невеликі, але яскраві історії авторка розповідає про людські стосунки, сумніви, страхи, надії, бажання. Кожна оповідь — це ніби крок на тонкий лід, де реальність і вигадки переплітаються, підтримуючи хитку рівновагу. Чуттєві та пронизливі рими тонко відображають крихкість сьогодення, болючість втрат і силу надії.