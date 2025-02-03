Love is found: друге дихання

6 лютого відбудеться сольний концерт солістки Кіровоградської обласної філармонії Світлани Польової. Це вже буде її другий концерт. Між репетиціями ми записали з нею інтерв’ю.

– Що надихнуло вас на те, щоб підготувати свій другий концерт?

– Насамперед хотілось би дати «друге дихання» минулорічному концерту. Багато людей не змогло потрапити на нього, тому ми вирішили повторити цю програму і зробити її більш яскравою.

– Відчуваєте себе вже більш упевненою?

– Так, бо багато вже було зроблено. За мною стоїть сильна команда, яка знає, над чим працювати. Це дає велику впевненість у своїх можливостях.

– Як ваш репертуар відображає вас, вашу особистість?

– Ми зробили різножанровий репертуар, щоб можна було відобразити всі кольори моєї душі. У кожному жанрі і пісні, яку я виконую, є частина мене, мого характеру.

– Ви виконуєте переважно іноземні хіти. Чому обираєте саме їх? Чия музика і виконання найбільше вам близькі?

– Я виросла на джазі, бо почала його слухати у дитинстві і закохалася в нього ще маленькою. Вже коли я була старшою, тато зацікавив мене роком. Моїми фаворитами в джазі є Etta James, Ella Fitzgerald. Якщо говорити про рок, то це гурти Kiss, AC/DC, Black Sabbath, Metallica.

– Знаю, що ви працювали в Китаї. Як це вплинуло на вашу подальшу кар’єру і чому все ж таки вирішили повернутися до України?

– Мені це насправді дуже розширило світогляд: різноманітність шоу, великі сцени і безліч талановитих музикантів, режисерів, танцівників було у нашій команді. За короткий проміжок часу ми робили великі програми, що стало поштовхом до своєрідного загартування у своїй професії. Багато чому я навчилася, саме дивлячись на інших людей із гарним смаком до мистецтва. До України повернулась, бо це мій дім. У мене достатньо досвіду за попередні роки праці за кордоном, але всьому свій час, і прийшов час реалізовувати себе на своїй рідній землі.

– Здається, ви працювали і в інших країнах? Які враження у вас залишилися?

– Мені праця в інших країнах дала незамінний досвід – можливість навчитися новому, краще пізнати музику. З цього можна взяти багато корисного для себе. Чим більше ти бачиш – тим більше можеш дати глядачу.

– В якому новому музичному стилі хотіли б спробувати себе?

– Практично в усіх стилях я вже працювала. Наразі хотілося б спробувати не новий стиль, а нарешті закінчити свій проєкт, над яким я дуже багато працюю. Маю надію, що ми з командою покажемо вам свої старання найближчим часом.

– Ви енергійна і яскрава на сцені. Де ви берете мотивацію, щоб ділитися з глядачами своєю енергією?

– Мене мотивує те, що, пророблюючи багато роботи, я стаю кращою версією себе. Хочеться завжди дарувати глядачам різні емоції і вражати їх чимось новим. Поряд зі мною професійна команда, яка завжди підтримує мене і втілює в життя всі мої забаганки, завдяки яким я знаходжу сили в собі. І коли ти бачиш продукт, який починає втілюватися в життя, це і мотивує на нові звершення

– Чи хотіли б у подальшому продовжити свої сольні концерти, можливо, за межами області або ж навіть в інших країнах?

– Звичайно, дуже хочу. Але зараз такі умови, що це, на жаль, неможливо. Я маю надію, що війна незабаром закінчиться, і тоді ми обов’язково будемо виїжджати з новими проєктами за кордон і неодмінно зробимо тур Україною. Поки маю за щастя дарувати творчість у стінах головної зали області.

Анна Гасенко, спеціально для «УЦ».