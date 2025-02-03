Ми зайві на загальному святі

Історичний груповий етап єврокубків завершився. На жаль, українські команди у новому форматі не здивували й не стрибнули вище голови. І зараз із сумом можемо констатувати, що нинішній виступ «Шахтаря» в головному єврокубковому турнірі може стати останнім на довгі роки.

Вільне падіння

В останні роки кращі українські команди (окрім, звісно, «Динамо» та «Шахтаря», для яких це традиція) констатують, що їхньою головною метою є участь в європейських клубних турнірах. Але, коли вони туди потрапляли, то на відбірковій стадії іноді програвали суперникам, назви яких ми дізнавалися тільки завдяки цим поєдинкам. Та й наші лідери лише фрагментами демонстрували гідну гру й поступово втрачали у рейтингу. Безумовно, такий регрес пов’язаний з війною й з тими умовами, в яких доводилося грати в Україні, проводити підготовку, і вибором місця проведення єврокубкових матчів. І в цьому сезоні з «Поліссям» і «Кривбасом» все сталося як завжди. Вони не змогли чинити гідний опір суперникам із Словенії та Чехії, не кажучи вже про іспанський «Бетіс», який познущався над «Кривбасом» на шляху до групи Ліги Конференцій.

З іще одним нашим представником взагалі сталася катастрофа. СК «Дніпро-1», прекрасно розуміючи, що клуб доживає останні часи, таки забезпечив собі путівку до Європи, фактично вкравши її в перспективного «Руху». У підсумку «Дніпро-1» припинив своє існування, «Рух» втратив свій шанс, а Україна без боротьби втратила залікові бали. Таким чином, усі ці команди не здобули жодного очка до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Хоча була ще надія на «Динамо» та «Шахтар».

«Динамо» – фіаско з підтекстом

Кияни додали нам оптимізму, коли в Лізі чемпіонів спочатку легко пройшли сербський «Партизан» – 6:2 та 3:0, а потім у важкій боротьбі переграли шотландський «Рейнджерс» – 1:1 та 0:2 на виїзді. Та потім пролунав перший тривожний дзвоник, коли команда Олександра Шовковського ще за доволі непоганої гри у плей-офф раунді Ліги чемпіонів не пройшла австрійський «Зальцбург» – 0:2 та 1:1.

Коли ми дізналися жереб «Динамо» в новому форматі групового етапу Ліги Європи, то були сповнені певного позитиву. Тоді ще гра киян подобалася, а невдача з «Зальцбургом» списувалася на невдалу реалізацію гольових моментів, яких динамівці дійсно створили чимало. А серед суперників, окрім дійсно потужних конкурентів, були ще угорський «Ференцварош», латвійський «РФШ», чеська «Вікторія» та німецький «Гоффенхайм», які виглядали посильними суперниками. 9 очок, які спочатку передбачалися фахівцями для продовження боротьби в плей-офф, здавались цілком досяжними.

Але реальність просто приголомшила. Ніхто на початку турніру не міг і подумати, що свій перший турнірний бал «Динамо» здобуде тоді, коли всі шанси будуть втрачені.

Взагалі ця Ліга Європи до гри в Стамбулі проходила під знаком безнадії. Підопічні Олександра Шовковського втратили все, що ми бачили на початку сезону. Команда нічого не могла створити в нападі й постійно припускалася однакових помилок у захисті. Стандартні положення для киян фактично перетворилися на пенальті, адже майже кожен навіс чи подача завершувалися небезпекою. А Георгія Бущана, який рятував скільки міг, часто-густо залишали на поталу конкурентам. Ну хіба що в грі умовно резервним складом проти «Роми» в гостях динамівці виглядали непогано й навіть мали шанси на нічию. Та все одно мінімально програли після пенальті від Довбика. Інші поєдинки з «Лаціо», «Реалом Сосьєдад» (двічі по 0:3), чеською «Вікторією»(1:2) та особливо з «Ференцварошем» (0:4), коли команду Шовковського перебігали, передушили й просто знищили, навіть згадувати не хочеться. Але найганебніше було те, що не вдалося набрати жодного очка й «Динамо» було найгіршою командою серед 72 учасників двох головних євротурнірів.

І хоча ми все ж побачили чудове перевтілення команди Шовковського в другому таймі в Стамбулі й дивовижне повернення Андрія Ярмоленка, який забив два майстерні голи у ворота «Галатасараю», але ця нічия (3:3) прикрий присмак не дуже вгамувала. Та й важка перемога (1:0) в останньому турі над латвійським «РФШ», яка перед початком вважалася взагалі беззаперечною, була більше для престижу та дозволила залишити останнє місце. Адже погодьтеся, що 34-те місце в Лізі Європи, де нас випередив навіть той таки «РФШ» – це зовсім не той результат, на який ми сподівалися на старті.

Можна, безумовно, пояснити фіаско відсутністю тренувального процесу та дуже важкою логістикою. Я ще по ходу сезону писав, що вибір Гамбургу, де газон виявився в жахливому стані, для проведення домашніх матчів – це помилка, адже ніяких позитивних моментів у цьому не було. Особливих грошей на продажі квитків не заробили, як і в самих матчах, на які діставалися з України понад 30 годин. У підсумку гравці були втомленими і розібраними й не витримували фізично весь матч. І цю помилку з Гамбургом фактично визнав президент клубу Ігор Суркіс, який зазначив, що грати потрібно було в Польщі. Адже при належній підготовці та відсутності тривалих подорожей хлопці Шовковського навіть у січні не просто витримали темп у Стамбулі, а ще й змогли відігратися на полі беззаперечного лідера чемпіонату Туреччини. Ну й проти чемпіона Латвії вдалося суттєво додати та забити саме в другому таймі.

Та все ж однією логістикою такий виступ виправдати важко. Були й прорахунки Шовковського і невдала гра новачків, травми провідних виконавців та стабільні помилки в захисті. І лише з поверненням після ушкоджень справжніх лідерів – Ярмоленка та Піхальонка, які забили вирішальні голи в ворота «Галатасараю» та «РФШ», та за ефективної підготовки на зборах у Туреччині вдалося досягнути хоча б мінімального результату й завершити турнір на мажорній ноті. Отже, потрібно робити висновки.

Видання Football Meets Data опублікувало неофіційну зведену таблицю із заробітком клубів за підсумками групового етапу Ліги Європи. «Динамо», згідно з даними, заробило за нинішню ЛЄ 12,8 млн євро. За цим показником кияни посіли 21-ше місце серед 36 учасників групового етапу.

Заробіток «Динамо» складається з призових за потрапляння в загальний етап турніру, грошей за реалізацію маркетингових прав, призових за 10-річний коефіцієнт клубу, призових за результати в поточному сезоні, призових за місце за підсумками сезону в загальній таблиці.

Та при всіх репутаційних і фінансових втратах у Лізі Європи «Динамо», завдяки вдалій ротації складу, вдалося вирішити головну задачу на першу частину сезону. Кияни не просто посідають перше місце в УПЛ, а випереджають «Шахтар» на десять очок. І «гірникам» у їх нинішньому стані важко буде відіграти такий гандикап.

Не Dream Team Пушича

А тут ще чемпіони України перед матчем із «Метцом» продали до «Трабзонспору» свого головного нападника – Сікана, фактично залишившись без форвардів. Адже нинішня форма Траоре, м’яко кажучи, залишає бажати кращого. До Туреччини в «Еюспор» також відправився Степаненко, який виявився просто не потрібним Маріно Пушичу. Тренер виявив неповагу до багаторічного лідера команди, коли випустив його на дві хвилини в програному поєдинку проти «Борусії». А ще кажуть, що до Сікана та Степаненка може в Туреччині приєднатися ще й Олександр Зубков. Все це свідчить, що Пушич вирішив повернутися до «заводських налаштувань» Луческу, зробивши ставку не тільки в атакуючій лінії на перспективних бразильців. Для цього коучу «гірників» знадобилося провалитися в національній першості та вилетіти із Ліги чемпіонів. Після матчу з головною сенсацією ЛЧ – «Брестом», який донеччани впевнено виграли з рахунком 2:0 та повернули примарну надію на плей-офф, здавалося, що це правильний крок. П’ятірка бразильців (Марлон Гомес, Егіналдо, Кевін, Вінісіус Тобіас, Педріньо) та Азаров замість Коноплі на позиції правого латераля виглядали легкими, швидкими та креативними. Незамінними з українців поки залишилися Судаков, який з кожною грою зменшує свою трансферну ціну, Різник – найкращий гравець «Шахтаря» в цій чемпіонській Лізі, а також Криськів, Бондар та Матвієнко – тому що кращих знайти не можуть. Але те, що спрацювало з немотивованим «Брестом», не принесло успіху в номінально вирішальному матчі проти дуже кризової дортмундської «Боруссії», яка до цього в усіх турнірах лише раз зіграла внічию й чотири рази програла. А в цій грі «гірників» влаштовувала лише перемога з крупним рахунком. Та здалося, що тренери забули сказати про це своїм гравцям. Нічого того, що ми бачили в протиборстві з французами, цього разу не було. Дортмундці виграли на перший погляд доволі легко – 3:1, а єдиний гол, що на деякий час повернуло інтригу, привіз собі голкіпер господарів Кобель. Самі гості практично нічого не створили, а дії захисників під час голів виглядали незграбно. Якщо додати до цього, що два перші голи сталися після елементарних помилок головної «гірняцької» надії Судакова, то картина виглядає не дуже привабливою. І хоча навіть перемога не дозволяла б «Шахтарю» продовжити боротьбу, але «грюкнути дверима» не вдалося.

Щодо загальної оцінки виступу команди Пушича в головному євротурнірі, то вважаю його провальним. І в цьому велика провина головного тренера команди. Коуч довго шукав потрібні налаштування, часто робив заміни, які погіршували ситуацію, та виявився поганим мотиватором. У підсумку донеччани не без складнощів виграли там, де очікувалося, – «Янг Бойз» – 2:1, але не реалізували пенальті (Судаков) та втратили очки з «Болоньєю» – 0:0, яка фінішувала відразу за нашими чемпіонами на 28-му місці. З «Арсеналом» (0:1), «Аталантою» (0:3) та «Баварією» (1:5) шансів практично не було. А ось у поєдинку з нідерландським «ПСВ» сталася найбільш прикра та незрозуміла поразка в цьому сезоні. «Шахтар», який вигравав до 82-ї хвилини в два м’ячі, примудрився пропустити тричі й віддати майже виграний матч – 2:3.

Та все ж є позитивний момент наприкінці євросезону для «Шахтаря». В цій Лізі чемпіонів команда Пушича заробила для клубу 41 млн 305 тисяч євро призових від УЄФА.

Що там із рейтингами?

Отже, 3.600 бала – це четвертий найгірший сезонний результат в історії виступів України у єврокубках. Гірше було у сезонах 1996/97 (1.500), 1994/95 (2.500) та 1995/96 (3.333). Весь наш коефіцієнт здобули дві команди: «Шахтар» – 2.200 і «Динамо» – 1.400. Три представники фінішували з нулем.

А ось яким буде представництво України в єврокубках у наступному сезоні:

Ліга чемпіонів − 1 команда, чемпіон країни (стартує з другого кваліфікаційного раунду);

Ліга Європи − 1 команда, володар Кубка країни (стартує з другого кваліфікаційного раунду);

Ліга конференцій − 2 команди, які фінішували в чемпіонаті країни на другому і третьому місцях (стартують із другого кваліфікаційного раунду).

А ось в сезоні 2026-27 все може бути ще гірше.

Зміни більше на краще

Загальні враження від нового формату єврокубків переважно позитивні. Цікавих матчів стало більше, результативність суттєво зросла (3,26 гола за гру, а в останньому турі було забито 64 голи), але побільшало й розгромів (перемог в три м’ячі – 19, в чотири та більше – 23), фаворити на собі відчули, що розслаблятися тут не варто, втративши чимало очок із номінальними андердогами («Баварія», «Ман.Сіті» і «ПСЖ» програли по три рази), інтрига трималася до фінального свистка останнього матчу заключного туру, і деякі результати відверто здивували.

У підсумку «Реал», «Баварія», «ПСЖ», «Аталанта», «Ювентус» та «Манчестер Сіті» (посів 22 місце, виборовши путівку до плей-офф на фінішній стрічці, здобувши вольову перемогу над «Брюгге») вимушені будуть грати додатковий раунд плей-офф. А це точно не входило в їхні плани. Та, як кажуть, самі винні.

До вісімки кращих разом із «Ліверпулем», «Барселоною», «Арсеналом», «Інтером» та «Атлетико» несподівано потрапили «Лилль», який здолав «Реал» і мадридський «Атлетико», і «Астон Вілла», яка переграла «Баварію». А «Штутгарт», «Болонья», «Жирона» та РБ «Лейпциг» разом із нашим «Шахтарем» взагалі не потрапили до 24-х учасників, які продовжать боротьбу за трофей.

У Лізі Європи несподіванок трохи менше, але й там привертає увагу виліт «Бешикташу», «Гоффенхайму» та «Браги». Цікаво, що суперник «Динамо» – римський «Лаціо» посів перше місце, а до вісімки кращих також пробилися «Атлетік», «МЮ», «Тоттенхем», «Айнтрахт», «Ліон», ««Олімпіакос» і «Рейнджерс», якого, нагадаємо, «Динамо» пройшло у відборі до Ліги чемпіонів. «РФШ» (33 місце) та «Гоффенхайм» (27), як і кияни, також припинили боротьбу. «Реал Сосьєдад» став 13-м, «Галатасарай» фінішував 14-м, «Рома» – 15-ю, «Вікторія Плзень» – 16, а «Ференцварош» посів 17-те місце. Так що, як бачите, поступилося «Динамо» зовсім не найсильнішим.

Спроба прогнозу

У відповідності до зайнятих місць в турнірній таблиці, коли той, хто вище, грає з номінальними аутсайдерами, ми отримали пари плей-офф, де до чергової очної дуелі догралися «Реал» і «Манчестер Сіті». Наразі шанси мадридців, які ще й вдома другий матч зіграють, виглядають кращими. Але Гвардіола, думаю, уважно дивився, що двічі зробила «Барса» з цим «Реалом». І висновки Пеп вміє робити не лише з власних, але й з чужих помилок. Так що вже за два тижні ми побачимо мегабитву з не дуже прогнозованим фіналом.

В інших парах Ліги чемпіонів ризикну передбачити, що «Бенфіка» пройде «Монако», «ПСВ» здолає «Ювентус», «Милан» буде сильнішим за «Фейєноорд», у «Баварії» не виникне проблем із «Селтіком», «Аталанта» виявиться сильнішою за «Брюгге», а дортмундська «Боруссія» з новим тренером Ніко Ковачем дотисне португальський «Спортінг», який відверто «поплив» після переходу до «МЮ» головного тренера Рубена Аморіма.

А в плей-офф найбільш привабливою є пара «Рома» – «Порту», в якій дуже важко передбачити переможця. А ще між собою зустрінуться нещодавні суперники «Динамо» – «Вікторія Плзень» та «Ференцварош». І тут я б віддав перевагу краще організованим чехам. Також поставив би на «Реал Сосьєдад» в протиборстві з «Мітьюландом», «Галатасарай» у поєдинках із «АЗ», «ПАОК» зі «Стяуа», «Аякс» – із бельгійським «Уніоном», «Фенербахче» проти «Андерлехта» та «Твенте» в дуелі з «Буде Глімтом». Хоча передбачати щось в сучасному футболі – то величезний ризик. Зіграють – побачимо…