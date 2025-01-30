Заниматься службой, а не бумагами: как государство цифровизирует армию

“Армия+” и онлайн-услуги в “Дие“: как для военных и ветеранов уменьшают бумажную волокиту

Команда власти стабильно и системно работает над тем, чтобы упростить украинским ветеранам и действующим военнослужащим любую бумажную волокиту и дать возможность максимально концентрироваться на своих задачах. Для этого государство цифровизирует и переносит в смартфон ряд процессов, которые касаются, например, составления рапортов, оформления справок и денежной помощи, что еще недавно требовало длительных походов по различным учреждениям и заполнения груды бумаг.

Упростить этот процесс, как говорит глава партии “Слуга Народа” и нардеп Елена Шуляк, помогают, в частности, новое военное приложение “Армия+” и, собственно, “Дия”, в которой военные и ветераны вскоре смогут получить 12 специализированных услуг.

“Приложения “Армия+” и “Дия” – это шаг к цифровой трансформации украинской армии в армию будущего. Весомый шаг! И в то же время не единственный, ведь уже сейчас государство автоматизирует и цифровизирует максимум процессов, связанных как с непосредственным ведением боевых действий, так и с разного рода взаимодействием в тылу. Я могу уверенно сказать, что на этом треке наши Силы обороны Украины не просто достигли уровня ведущих армий мира, но и местами их превзошли. Здесь, нужно отдать им должное, главную роль играют Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством обороны, Генштабом ВСУ, рядом других профильных ведомств и международными партнерами. Партия “Слуга Народа” всегда поддерживала и будет поддерживать любым способом все подобные инициативы как на центральном уровне в парламенте, так и в регионах”, – заявила Елена Шуляк и добавила, что партия уже имеет успешный кейс взаимодействия с Минцифрой и Минобороны – закупили в прошлом году за средства партии “Слуга Народа” 2 тыс. систем радиоэлектронной борьбы, которые уже воюют на передовой, прикрывая украинских защитников от вражеских дронов.

Нардеп Елена Шуляк подчеркивает, что одним из самых больших преимуществ “Армия+” является возможность подать электронные рапорты. Приложение имеет официальные шаблоны, на заполнение которых уходит всего 5-15 минут. Электронные документы не нужно везти на подпись, ведь ответ можно получить в самом приложении. “Армия+” предлагает для военных также целый ряд скидок и услуг вне очереди, например, скидки на горючее или приобретение железнодорожных билетов из специального резерва для военных.

В то же время в “Дие”, добавляет Шуляк, военным и ветеранам вскоре смогут получить 12 услуг. Среди них: статус лица с инвалидностью в результате войны; денежная помощь при инвалидности, социальные услуги, льготы по оплате коммунальных услуг и т.д. Получить эти услуги можно, подав электронное заявление. Никаких дополнительных документов и очередей под кабинетами.

“На конкретных примерах мы видим, что цифровизация в армии действительно работает и приносит те результаты, на которые государство рассчитывало: военные и ветераны экономят время, нервы и сокращают другие расходы, ведь меньше занимаются бумагами”, – резюмирует глава партии “Слуга Народа” Елена Шуляк.

Ранее, напомним, она заявляла, что несколько сотен партийцев и представителей актива политсилы со всей страны в настоящее время защищают Украину в рядах Сил обороны. И, к сожалению, в команде “Слуги Народа” на фронте есть потери.