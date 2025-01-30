Компенсація за зруйноване житло для переселенців: як отримати у 2025 році? Пояснення від юристів

Переселенці, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок війни, можуть отримати компенсацію від держави. У 2025 році змінився порядок виплат — це спрощує процес отримання компенсації та розширює коло українців, які можуть нею скористатися. Хто має право на допомогу та як її отримати у 2025 році — пояснили експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто може отримати компенсацію?

На компенсацію можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи, які:

перебувають на обліку як ВПО та мають відповідну довідку;

потрапили у складні життєві обставини: пенсіонери, особи з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї, безробітні;

втратили єдине житло, яке зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Які умови отримання компенсації?

Компенсація надається внутрішньо переміщеним особам, якщо виконуються всі необхідні умови: житло було знищене, є офіційне рішення про надання компенсації, а також воно було єдиним житловим об’єктом нерухомості у ВПО, що підтверджується даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

«Житло, розташоване на територіях можливих та активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, а також те, що вже знищене й внесене до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна, не враховується і не заважає отримати додаткову компенсацію», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як подати заявку?

Компенсація для ВПО полягатиме у наданні житлових сертифікатів, що з’являться у застосунку «Дія». При цьому заявку можна подати як онлайн через додаток або портал «Дія», так і офлайн у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для подання заявки онлайн потрібно:

авторизуватися у «Дії»;

обрати послугу «Компенсація за зруйноване житло»;

заповнити інформацію про майно, додати фото та опис пошкоджень;

подати заявку та очікувати рішення.

Пріоритет у виплатах надаватиметься пенсіонерам, сім’ям з малолітніми дітьми віком до шести років, одиноким батькам, а також переселенцям, які виховують дітей з інвалідністю.

Як працюватиме механізм компенсації?

Виплати здійснюватимуться у формі житлових сертифікатів, які можна використати для купівлі нового житла на первинному або вторинному ринку, або ж шляхом інвестування у новобудови.

За потреби отримати юридичну консультацію внутрішньо переміщені особи можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу ВПО надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.